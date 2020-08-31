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Çukur'a yeni sezonda sürpriz transfer! Suna Yıldızoğlu Çukur'da hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 31.08.2020 21:06 | Son Güncelleme

Ay Yapım’ın, Show TV’de yayınlanan fenomen dizisi ‘Çukur’un oyuncu kadrosuna sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor. 4. sezonun çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlayan Çukur ekibine, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Suna Yıldızoğlu katıldı.

Çukur'a yeni sezonda sürpriz transfer! Suna Yıldızoğlu Çukur'da hangi rolde oynayacak?

Yeni sezonu şimdiden merakla beklenen ‘Çukur’un oyuncu kadrosu her geçen gün sürpriz bir isimle büyüyor. Bir yandan çekimlere devam eden ekip, bir yandan da uzun bir aradan sonra sette özlem gideriyor. Çukur’un geniş oyuncu kadrosuna son olarak bir süredir televizyon projelerinden uzak olan ünlü isim Suna Yıldızoğlu dahil oldu. Dizide Barış Arduç’un canlandırdığı Arık Böke Erdenet’in annesi Olga karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

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‘Çukur’un yeni sezonu Pazartesi akşamları çok yakında Show TV’de ekranlara gelecek.

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