Çukur bombası! Meğer öldü sandığımız herkes...

Konser salonu da 'Çukur' afişleri ve o meşhur dövmeyle bezeliydi. Seyirci tarafındaysa balkon bölümüne asılan duvar yazılarının olduğu afişler atmosferi tamamlıyordu. Yaş skalasını çok merak ediyordum. Gençler ağırlıklı olsa da her yaş grubundan izleyici vardı. Ortadoğulu hayranlar da, 'Çukur' dövmeli tişörtler giyenler de vardı. Salonda yerlerini alanları, dev ekrandaki slaytlar eşliğinde dizi müzikleri havaya soktu.

"Pazartesi akşamı ‘Çukur’un Tohum Otizm Vakfı yararına düzenlenen sezon finali gala gecesindeydim. Yaklaşık bir saat öncesinden gittiğim Haliç Kongre Merkezi’nde karşılaştığım tablodan etkilendiğimi itiraf etmeliyim. Alanda müthiş bir kalabalık vardı. Kırmızı halı seremonisi için ayrılan alanda adım atacak yer kalmamıştı. Oyuncuların gelişiyle yaşanan coşku da inanılmazdı. Alkışlar, çığlıklar birbirine karıştı. Afişlerle donatılan fuaye alanındaki fotoğraf çekme yarışını görmenizi isterdim.

İzleyiciler de oyuncular da çok şıktı. Herkes özenerek hazırlanmıştı geceye. Gecenin en unutulmaz sahnesi, oyuncuların hayranlarını selamlayıp alkışladığı andı. Sunucu Ebru Akel her zaman olduğu gibi hâkimiyetiyle, diksiyonuyla ve zarafetiyle kusursuzdu.

Konser Nebil Sayın’ın Gökhan Bölükçü ile düet yaptığı ‘Haydar Haydar’la başlayıp 'No:1&Melek Mosso' düeti, Cem Adrian’ın bağlama eşliğindeki müthiş ‘Öf Öf’ performansıyla devam etti. Performanslar çok başarılıydı. 'Yamaç', 'Vartolu' ve 'Medet zaten efsaneydi. Kubilay Aka’yı da çok beğendim. Buraya notumu düşeyim, bu çocukta sahne ışığı var! Salondakiler neredeyse tüm şarkılara eşlik etti. Hepsi ezberlemiş sözleri. (Konser bu gece 00.30’da SHOW TV’de yayınlanacak. Kaçırmayın derim!)

Arada yayınlanan, ‘Çukur’un kamera arkası görüntülerinden oluşan kısa VTR’de çok eğlendim. Dışı sert dizinin içi yumuşacıkmış meğer. 'Vartolu’nun trafikte tartıştığı sürücüyü şemsiyeyle dövdüğü sahnede yoldan geçen bir vatandaşın yaşananları gerçek sanıp olaya müdahale ettiği anlarda salon gülmekten yıkıldı.