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  4. Çukur'da Barış Arduç'un annesini oynayacak olan Suna Yıldızoğlu gerçek oğlunu ilk kez paylaştı

Çukur'da Barış Arduç'un annesini oynayacak olan Suna Yıldızoğlu gerçek oğlunu ilk kez paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 11:42 | Son Güncelleme

'Çukur'un oyuncu kadrosuna dahil olan Suna Yıldızoğlu sosyal medyayı salladı. Suna Yıldızoğlu önce dizideki oğlu Barış Arduç'u ardından ise gerçek oğlunun fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Çukur'da Barış Arduç'un annesini oynayacak olan Suna Yıldızoğlu gerçek oğlunu ilk kez paylaştı

Show TV'de yayınlanan fenomen dizisi 'Çukur'un oyuncu kadrosuna sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor. 4. sezonun çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlayan Çukur ekibine, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Suna Yıldızoğlu katıldı.

Oyuncu, dizide Barış Arduç'un canlandırdığı Arık Böke Erdenet'in annesi Olga karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

BARIŞ ARDUÇ PAYLAŞIMI OLAY OLUNCA...

Suna Yıldızoğlu haberin duyurulmasının ardından "Sizi yeni oğlumla tanıştırayım, çok yakışıklı değil mi?" diyerek rol arkadaşı Barış Arduç'un fotoğrafını paylaştı.

Usta oyuncu gelen yorumların ardından ise "Gerçek oğlumun fotoğrafını paylaşmıyorum, ondan izin almam gerekiyor çünkü" dedi.
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Suna Yıldızoğlu kısa bir süre sonra ise gerçek oğlunun fotoğrafını ilk kez paylaştı.

Ekran Alıntısı

Yıldızoğlu oğlunun pozunu "Kendi oğlumdan izin aldım ve fotoğrafını paylaşıyorum" diyerek hayranlarıyla paylaştı.

Suna Yıldızoğlu sık sık kızı Yasemin Allen ile fotoğraf paylaşırken oğluyla pek paylaşım yapmıyordu.

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