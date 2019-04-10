MAGAZİN

Çukur'da büyük sürpriz! Sinem Kobal dahil oluyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2019 16:03 | Son Güncelleme

Sinem Kobal'ın Çukur dizisine dahil olacağı ve bölüm başına 50 bin TL alacağı iddia edildi.

Çukur'da büyük sürpriz! Sinem Kobal dahil oluyor

Bilal Özcan’ın haberine göre, son dönemde öne çıkan dizilerin başında gelen Çukur’a Sinem Kobal da dahil olacak. Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Kobal’ın yeni sezonda kadroya katılacağı iddia edildi. Kobal’ın bölüm başına 50 bin TL alacağı öne sürüldü.

Kobal’ın yanı sıra Kaan Urgancıoğlu, Rojda Demirel, Hakan Kurtaş, Çağan Atakan Aslan’ın da diziye dahil olacağı öne sürüldü.

Öte yandan Sinem Kobal, yüzü olduğu ayakkabı markasının lansmanında, "Şu an için içime sinen senaryo yok" diyerek bir süre daha ekranlarda olmayacağının sinyalini vermişti.

Katil olduğunuza inanmanız sadece 3 saat sürer!Katil olduğunuza inanmanız sadece 3 saat sürer!
Şeyma Subaşı'dan sevgilisine ilginç hediyeŞeyma Subaşı'dan sevgilisine ilginç hediye
'Acun Bey dayım seçimleri kazandı mı?''Acun Bey dayım seçimleri kazandı mı?'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sinem Kobal Çukur

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İstanbullular güne yağmur ile uyandı

İstanbullular güne yağmur ile uyandı

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırımlar yolda!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırımlar yolda!

Büyükçekmece'de neler oluyor?

Büyükçekmece'de neler oluyor?

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Semiha Yıldırım yorumu olay oldu

Semiha Yıldırım yorumu olay oldu

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bölüm başı 50 bin liramı?çukurda isyan çıkar bu durumda.çukurda bölüm başı 50 bin lira alacak kadın sanatçı türkiyede yok.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatice'nin yeni single heyecanı

Hatice'nin yeni single heyecanı

Şeyma Subaşı'dan sevgilisine ilginç hediye

Şeyma Subaşı'dan sevgilisine ilginç hediye

Survivor'da ilginç istek! 'Acun Bey dayım seçimleri kazandı mı?'

'Acun Bey dayım seçimleri kazandı mı?'

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli barıştı mı? Barışma iddialarına yanıt

Barıştılar mı? O hareketi olay oldu

Sıla'dan açıklama! O sözler Ahmet Kural'a mı?

Sıla'dan açıklama! O sözler Ahmet Kural'a mı?

Sinem Kobal ekranlara dönmeyecek mi? Flaş sözler

Ekranlara dönmeyecek mi? Flaş sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.