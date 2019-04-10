Çukur'da büyük sürpriz! Sinem Kobal dahil oluyor

Bilal Özcan’ın haberine göre, son dönemde öne çıkan dizilerin başında gelen Çukur’a Sinem Kobal da dahil olacak. Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Kobal’ın yeni sezonda kadroya katılacağı iddia edildi. Kobal’ın bölüm başına 50 bin TL alacağı öne sürüldü.

Kobal’ın yanı sıra Kaan Urgancıoğlu, Rojda Demirel, Hakan Kurtaş, Çağan Atakan Aslan’ın da diziye dahil olacağı öne sürüldü.

Öte yandan Sinem Kobal, yüzü olduğu ayakkabı markasının lansmanında, "Şu an için içime sinen senaryo yok" diyerek bir süre daha ekranlarda olmayacağının sinyalini vermişti.



