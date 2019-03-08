Çukur'da Cumali ile Uluç'un kızı Damla evleniyor mu? Çukur 56. yeni bölüm fragmanı izle!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Çukur 2. sezonun 23. bölümüyle ekrana gelecek. Çukur’da sular durulmuyor. En yakını olan Mahsun’la yolları ayrılan Çeto, tek başına Koçovalılardan intikam almaya çalışacak. Çeto’nun zayıf düşmesinden faydalanmak isteyen Cumali, Karakuzulara son darbeyi vurmak için kendi planını yapacak. Cumali’nin Meke sayesinde ulaştığı önemli bir sır, Çeto’yu Koçovalılar karşısında zor durumda bırakacak. Baykal adının yeniden ortaya çıkması kafaları karıştıracak.

CUMALİ KİMİNLE EVLENECEK? Sena, Mahsun’la görüşerek izleyenleri şaşırtırken Uluç’un, Damla’ya “Tek bir imza, sadece formalite!” sözleri merak uyandırıyor. İdris ise aldığı kararı Cumali’ye bildiriyor; Damla ile evleneceğini öğrenen Cumali’nin ne tepki vereceği heyecanla bekleniyor.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Cumali’nin evlenme kararını gizlice dinleyen ve soluğu Yıldız’ın yanında alan Sultan’ın “Zamanı geldiğinde herkes Çukur’a borcunu öder!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Cumali ve Salih’in davullu zurnalı eğlencesi ve iğneleyici sözleri Çeto’nun sabrını zorluyor.

Bu sırada Selim ve Sena, Mahsun’un geçmişiyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşacak. Akşın ile Celasun’un düğününün ardından Çukur’da sürpriz bir düğün gerçekleşecek. Geçmişte yaşanan büyük saldırının yaraları hala kapanmamışken bu düğünde yaşanacaklar ekran başındakilerde merak uyandıracak

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 22. bölümünde Koçovalılar ile Karakuzuların mücadelesi sırasında Çeto’nun arkasından gelerek ona silah doğrultan Medet, Çeto’yu vurmak üzereyken başka bir kurşunun hedefi oldu. Tansiyonun yükseldiği dakikaların ardından Medet’in kendine gelmesi herkese rahat bir nefes aldırdı. Bölümde Sultan’ın Yıldız’a olan sert tepkisi ve Cumali’nin Yıldız’a evlilik teklifi ettiği anlar çok konuşuldu. Yıldız karakterine hayat veren Gökşen Ateş’in ‘Annem’ şarkısını yorumlaması da sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı. Kendisinden saklanılan gerçekleri öğrenen Mahsun, Çeto’dan hesap sordu. Koçovalılar bu anları keyifle izlerken, ekran başındakilerin aklında “Mahsun ve Çeto’nun yolları tamamen ayrıldı mı?” sorusu oluştu.