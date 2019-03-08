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Çukur'da Cumali ile Uluç'un kızı Damla evleniyor mu? Çukur 56. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 08.03.2019 22:51 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 56. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur yeni bölümde, Yıldız'la evlenme kararı alan Cumali, babasının sözleri karşısında büyük şok yaşıyor. İdris Koçovalı, oğlu Cumali'ye Uluç Reis'in kızı Damla'yı isteyeceklerini söylüyor. Uluç ise evliliğe ikna etmeye çalıştığı kızı Damla'ya 'Tek bir imza, sadece formalite' demesi dikkat çekiyor. Peki Çukur'da Cumali ve Damla evleniyor mu? İşte Çukur 56. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Cumali’nin evlenme kararını gizlice dinleyen ve soluğu Yıldız’ın yanında alan Sultan’ın “Zamanı geldiğinde herkes Çukur’a borcunu öder!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Cumali ve Salih’in davullu zurnalı eğlencesi ve iğneleyici sözleri Çeto’nun sabrını zorluyor.

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CUMALİ KİMİNLE EVLENECEK?
Sena, Mahsun’la görüşerek izleyenleri şaşırtırken Uluç’un, Damla’ya “Tek bir imza, sadece formalite!” sözleri merak uyandırıyor. İdris ise aldığı kararı Cumali’ye bildiriyor; Damla ile evleneceğini öğrenen Cumali’nin ne tepki vereceği heyecanla bekleniyor.

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ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çukur 2. sezonun 23. bölümüyle ekrana gelecek. Çukur’da sular durulmuyor. En yakını olan Mahsun’la yolları ayrılan Çeto, tek başına Koçovalılardan intikam almaya çalışacak. Çeto’nun zayıf düşmesinden faydalanmak isteyen Cumali, Karakuzulara son darbeyi vurmak için kendi planını yapacak. Cumali’nin Meke sayesinde ulaştığı önemli bir sır, Çeto’yu Koçovalılar karşısında zor durumda bırakacak. Baykal adının yeniden ortaya çıkması kafaları karıştıracak.

Bu sırada Selim ve Sena, Mahsun’un geçmişiyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşacak. Akşın ile Celasun’un düğününün ardından Çukur’da sürpriz bir düğün gerçekleşecek. Geçmişte yaşanan büyük saldırının yaraları hala kapanmamışken bu düğünde yaşanacaklar ekran başındakilerde merak uyandıracak

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 22. bölümünde Koçovalılar ile Karakuzuların mücadelesi sırasında Çeto’nun arkasından gelerek ona silah doğrultan Medet, Çeto’yu vurmak üzereyken başka bir kurşunun hedefi oldu. Tansiyonun yükseldiği dakikaların ardından Medet’in kendine gelmesi herkese rahat bir nefes aldırdı. Bölümde Sultan’ın Yıldız’a olan sert tepkisi ve Cumali’nin Yıldız’a evlilik teklifi ettiği anlar çok konuşuldu. Yıldız karakterine hayat veren Gökşen Ateş’in ‘Annem’ şarkısını yorumlaması da sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı. Kendisinden saklanılan gerçekleri öğrenen Mahsun, Çeto’dan hesap sordu. Koçovalılar bu anları keyifle izlerken, ekran başındakilerin aklında “Mahsun ve Çeto’nun yolları tamamen ayrıldı mı?” sorusu oluştu.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!


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