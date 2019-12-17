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Çukur'da Cumali öldü mü? Necip Memili ayrıldı mı? İşte Çukur 80. son bölüm final sahnesi

DİZİ HABERLERİ  | 17.12.2019 00:55 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur ekrana gelen 80. son bölümüyle nefesleri kesti. Çukur'un son bölümünde, Yamaç'ın evine basarak kardeşi Kadir'i öldürdüğü Azer korkunç bir intikam planı yaptı. Çukur final sahnesi ise Kahraman Koçovalı'nın öldürüldüğü sahneyi akıllara getirdi. Azer, Yamaç ve Selim'in gözleri önünde otel çıkışında Cumali'yi vurdurttu. Kanlar içinde yere yığılan Cumali'ye ne olduğu ve başarılı oyuncu Necip Memili'nin Çukur'dan ayrılıp ayrılmadığı ise merak konusu oldu.

Ay Yapım imzalı Çukur, 17 Aralık Pazartesi akşamı 80. bölümüyle ekrana geldi. Azer ile Yamaç arasındaki savaşın hızlandığı Çukur'un son bölümünde, Azer ve ortaklarıyla ilgili bilgiler almak için Reşit Feyzullah ile görüşmeye giden Yamaç, Selim ve Cumali büyük bir sürprizle karşılaştı. Azer, Yamaç'ı arayarak kardeş acısını sende yaşayacaksın dedi ve Yamaç'ın gözü önünde Cumali'yi vurdurttu. Selim ve Yamaç ise kanlar içinde yerde kalan Cumali ağabeylerinin vurulmasıyla büyük şok yaşadı. Peki Cumali Koçovalı öldü mü? Cumali'yi canlandıran Necip Memili Çukur'dan ayrıldı mı? Bu soruların yanıtı Çukur'un 81. yeni bölümde belli olacak.

cumali

ÇUKUR'DA KEMAL'E VEDA

Çukur'un en sevilenlerinden biri olan Kemal'in ölümü tüm mahalleliyi derinden etkiledi. Aynı şekilde Kurtuluş ailesi de kardeşini Kadir'ini kaybetmişti. İki taraf da cenazelerini kaldırmak için buluştu. Çukur, İdris Koçovalı'nın "aile her şeydir" sözünü yeniden hatırlayarak yine bir araya geldi ve tek yumruk oldu.

Çukur (3)33

VARTOLU VE MEDET, BERLİN'DE!

Vartolu Saadettin ve Medet, İdris Koçovalı'nın katilini bildiğini söyleyen Ziya'nın peşinden Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Berlin'de yolunu bulmak için Türkçe konuştuğunu duydukları bir gencin peşine takılan ikili, Berlin'in Türk mahallesi Kruezberg'e ulaştı.

Çukur Berlin'de (1)

Berlin'e Ziya'yı bulmaya giden Vartolu, amacına ulaştı. Ziya'yı sorguya çeken Vartolu, görüntülerin olduğu hafıza kartının Hans Zimmerman isminde tehlikeli bir adamda olduğunu öğrendi. Zimmerman Vartolu'dan, görüntüler karşılığında bir paketi Berlin dışına çıkartmasını istedi.

Çukur Berlin'de (2)

NEHİR VE YAMAÇ ROMANTİK ANLAR YAŞADI

Nehir, zar zor yakaladığı Yamaç'ı bırakmak istemiyor. Bir mekana girip eğlenen ikili sarhoş oldu. Yamaç, şarkı söylemek için sahneye çıktı fakat mekandakilerle kavga etti. Nehir, Yamaç'ı dışarı çıkarttı ve ikili romantik anlar yaşadı.

nehir yamaç

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
o kadar mermiye ölmezse artik daha da ölmez
seneryo şeye sardı
izlemem
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