Çukur'da Cumali öldü mü? Necip Memili ayrıldı mı? İşte Çukur 80. son bölüm final sahnesi

Ay Yapım imzalı Çukur, 17 Aralık Pazartesi akşamı 80. bölümüyle ekrana geldi. Azer ile Yamaç arasındaki savaşın hızlandığı Çukur'un son bölümünde, Azer ve ortaklarıyla ilgili bilgiler almak için Reşit Feyzullah ile görüşmeye giden Yamaç, Selim ve Cumali büyük bir sürprizle karşılaştı. Azer, Yamaç'ı arayarak kardeş acısını sende yaşayacaksın dedi ve Yamaç'ın gözü önünde Cumali'yi vurdurttu. Selim ve Yamaç ise kanlar içinde yerde kalan Cumali ağabeylerinin vurulmasıyla büyük şok yaşadı. Peki Cumali Koçovalı öldü mü? Cumali'yi canlandıran Necip Memili Çukur'dan ayrıldı mı? Bu soruların yanıtı Çukur'un 81. yeni bölümde belli olacak.

ÇUKUR'DA KEMAL'E VEDA

Çukur'un en sevilenlerinden biri olan Kemal'in ölümü tüm mahalleliyi derinden etkiledi. Aynı şekilde Kurtuluş ailesi de kardeşini Kadir'ini kaybetmişti. İki taraf da cenazelerini kaldırmak için buluştu. Çukur, İdris Koçovalı'nın "aile her şeydir" sözünü yeniden hatırlayarak yine bir araya geldi ve tek yumruk oldu.

VARTOLU VE MEDET, BERLİN'DE!

Vartolu Saadettin ve Medet, İdris Koçovalı'nın katilini bildiğini söyleyen Ziya'nın peşinden Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Berlin'de yolunu bulmak için Türkçe konuştuğunu duydukları bir gencin peşine takılan ikili, Berlin'in Türk mahallesi Kruezberg'e ulaştı.