Çukur'da İdris ve Vartolu işbirliği nefes kesti! Çukur 31. bölümden ilk sahne

Sezon finaline hazırlanan Çukur dizisi 30. bölümüyle Show TV'de ekrana geldi. Çukur son bölümde; Yamaç ve adamları mahsur kaldıkları soğuk hava deposundan kurtulurken, kahvede rehin tutulan İdris Koçovalı ve Vartolu Saadettin işbirliği gerçekleştirdi.

Soğuk hava deposunda kapana kısılan Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa yaşam savaşı verken, kurtulmak için akıllarına bir fikir gelir. Depoda bir kasa bulurlar ve onu açarlar. Tüpü patlatarak kapıyı açarlar. Teknedeki adamları ortadan kaldırırlar. Bu olaylat yaşanırken Selim'in mal aldıkları adamlarla iş birliği yaptığı ortaya çıkar. Kahveye silahlı adamlar geliyor ve İdris Koçovalı'yı tehdit ediyorlar. Vartolu kahvede bir terslik olduğunu anlayınca içeri girmenin bir yolunu arıyor ve başarıyor. Vartolu olanları anlamaya çalışıyor. Silahlı adamlar fidye istiyor ancak İdris Koçovalı o parayı vermeyeceğini söylüyor. Vartolu fidyecileri ikna etme çabalarına giriyor, adamların üstesinden geliyorlar.

ÇUKUR 31. BÖLÜM SNEAK PEEK

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, önemli bir konuşma yapmak için İdris'in yanına gidiyor. İdris, cezaaevinden birisini kaçırmaları gerektiğini söylüyor. Ancak Paşa, kaşıracakları kişinin Cumali ile kanlı bıçaklı olduklarını açıklıyor. Adamı kaçıracakları gün yaralanan adam Vartolu tarafından esir alınıyor. Meke, Yamaç'a Ezgi'yi aramasını söylüyor. Yamaç, Sena'nın değişken durumu hakkında bilgi almak için Ezgi'nin yanına gidiyor. Ezgi, Sena'nın geçmiş tramvalarını atlatamadığını, daha yolun başında olduklarını bu nedenle onun yanında olması gerektiğini söylüyor.