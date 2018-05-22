MAGAZİN

Çukur'da İdris ve Vartolu işbirliği nefes kesti! Çukur 31. bölümden ilk sahne

ÇUKUR HABERLERİ  | 22.05.2018 01:40 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 21 Mayıs Pazartesi yayınlanan 30. bölümünde İdris, Yamaç ve Selim büyük tehlike atlattı. Dört koldan Çukur'a saldırılar sürerken, Yamaç ve adamları gemide mahsur kaldıkları soğuk hava deposundan donmak üzereyken kurtulmayı başardı. İdris Koçovalı ise kendi mahallesinde kahvehanede silahlı adamlar tarafından rehin alındı. Vartolu, babası İdris'i yaptığı planla kurtarmayı başardı. Vartolu ve İdris düşmanlarına karşı birlikte mücadele etti. Çukur 31. bölüm ilk sahne de yayınlandı.

Çukur'da İdris ve Vartolu işbirliği nefes kesti! Çukur 31. bölümden ilk sahne

Sezon finaline hazırlanan Çukur dizisi 30. bölümüyle Show TV'de ekrana geldi. Çukur son bölümde; Yamaç ve adamları mahsur kaldıkları soğuk hava deposundan kurtulurken, kahvede rehin tutulan İdris Koçovalı ve Vartolu Saadettin işbirliği gerçekleştirdi.

Soğuk hava deposunda kapana kısılan Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa yaşam savaşı verken, kurtulmak için akıllarına bir fikir gelir. Depoda bir kasa bulurlar ve onu açarlar. Tüpü patlatarak kapıyı açarlar. Teknedeki adamları ortadan kaldırırlar. Bu olaylat yaşanırken Selim'in mal aldıkları adamlarla iş birliği yaptığı ortaya çıkar. Kahveye silahlı adamlar geliyor ve İdris Koçovalı'yı tehdit ediyorlar. Vartolu kahvede bir terslik olduğunu anlayınca içeri girmenin bir yolunu arıyor ve başarıyor. Vartolu olanları anlamaya çalışıyor. Silahlı adamlar fidye istiyor ancak İdris Koçovalı o parayı vermeyeceğini söylüyor. Vartolu fidyecileri ikna etme çabalarına giriyor, adamların üstesinden geliyorlar.

ÇUKUR 31. BÖLÜM SNEAK PEEK

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yamaç, önemli bir konuşma yapmak için İdris'in yanına gidiyor. İdris, cezaaevinden birisini kaçırmaları gerektiğini söylüyor. Ancak Paşa, kaşıracakları kişinin Cumali ile kanlı bıçaklı olduklarını açıklıyor. Adamı kaçıracakları gün yaralanan adam Vartolu tarafından esir alınıyor. Meke, Yamaç'a Ezgi'yi aramasını söylüyor. Yamaç, Sena'nın değişken durumu hakkında bilgi almak için Ezgi'nin yanına gidiyor. Ezgi, Sena'nın geçmiş tramvalarını atlatamadığını, daha yolun başında olduklarını bu nedenle onun yanında olması gerektiğini söylüyor.

İDRİS'İN ÇUKUR PLANI!
İdris Koçovalı bu zamana kadar biriktirdiği tesbih ve saatleri satmak için Yamaç'a gösteriyor. Torunlarına ve oğullarına bırakacaklarını bir kenera ayırıyor. Geri kalanları Yamaç'ın satmasını istiyor. Yamaç, bunları satmaya gerek olmadığını söylese de İdris Çukur'un yaşamasını istediğini söylüyor. İdris Koçovalı, Yamaç'a Çukur'un kendisi için çok önemli olduğunu, Vartolu'dan Çukur'a zarar gelmesini istemediğini söylüyor. Kendini feda edecek kadar çok seven İdris, Yamaç'ın Çukur'u neden burayı çok seviyorsun sorusuna İdris Çukur'un yuvası olduğunu belirtiyor.


PARTNEREsra Ersoy sessizliğini bozduEsra Ersoy sessizliğini bozdu
Çukur 30. bölüm fragmanı! Vartolu İdris'in hayatını mı kurtaracak?Çukur 30. bölüm fragmanı! Vartolu İdris'in hayatını mı kurtaracak?
Burak Sergen'in canlandırdığı Beyefendi Çukur'a geri mi dönüyor?Burak Sergen'in canlandırdığı Beyefendi Çukur'a geri mi dönüyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çukur 31. bölüm ilk sahne çukur 31. bölüm fragman

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç AK Parti'den milletvekili adayı oldu

Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç AK Parti'den milletvekili adayı oldu

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'nin milletvekili aday listesinde dikkat çeken detay

AK Parti'nin milletvekili aday listesinde dikkat çeken detay

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

İlginizi Çekebilir

Çukur 30. bölüm fragmanı! Vartolu İdris'in hayatını mı kurtaracak?

Çukur 30. bölüm fragmanı! Vartolu İdris'in hayatını mı kurtaracak?

Burak Sergen'in canlandırdığı Beyefendi Çukur'a geri mi dönüyor?

Burak Sergen'in canlandırdığı Beyefendi Çukur'a geri mi dönüyor?

Ödüllü oyuncu Selen Uçer Çukur dizisine katılıyor!

Ödüllü oyuncu Selen Uçer Çukur dizisine katılıyor!

Çukur son bölümde Cemil öldü mü? Şoke eden final sahnesi

Çukur son bölümde Cemil öldü mü? Şoke eden final sahnesi

Çukur'da İdris'in oğlu Cumali ilk defa ortaya çıktı! Çukur'da Cumali'yi oynuyor?

Çukur'da İdris'in oğlu Cumali ilk defa ortaya çıktı! Çukur'da Cumali'yi oynuyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çukur 30. bölüm fragmanı! Vartolu İdris'in hayatını mı kurtaracak?

Çukur 30. bölüm fragmanı! Vartolu İdris'in hayatını mı kurtaracak?

Burak Sergen'in canlandırdığı Beyefendi Çukur'a geri mi dönüyor?

Burak Sergen'in canlandırdığı Beyefendi Çukur'a geri mi dönüyor?

Çukur'da Yamaç, Emmi, Paşa ve Selim'e soğuk hava tuzağı! Kim ölecek?

Çukur'da Yamaç, Emmi, Paşa ve Selim'e soğuk hava tuzağı! Kim ölecek?

Çukur 30. bölüm ilk fragman! Vartolu babası İdris'in hayatını kurtarıyor!

Çukur 30. bölüm ilk fragman! Vartolu babası İdris'in hayatını kurtarıyor!

Çukur 29. bölüm 2. fragmanı! Silah dağıtan Vartolu ne yapacak?

Çukur 29. bölüm 2. fragmanı! Silah dağıtan Vartolu ne yapacak?

Ödüllü oyuncu Selen Uçer Çukur dizisine katılıyor!

Ödüllü oyuncu Selen Uçer Çukur dizisine katılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.