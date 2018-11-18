MAGAZİN

Çukur'da Karakuzular'daki hain ortaya çıkıyor mu? Çukur 43. bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 18.11.2018 20:36 | Son Güncelleme

Çukur’un 43. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Koçovalılar ve Karakuzuların girdiği mücadelede çekilen silahlar heyecanı yükseltirken, Yamaç ve Cumali karşılarına kalabalık bir grubun çıkmasıyla neye uğradığını şaşırıyor. Aralarında bir hain olma düşüncesi Mahsun’u çıldırtırken Çeto, “İçimizde bir sızıntı var mı Ersoy?” sorusuyla Ersoy’u şaşırtıyor. Cumali’nin adamları arasında tanıdık bir yüzle karşılaşan Yamaç’ın tepkisi ise merakla bekleniyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı

Çukur'da Karakuzular'daki hain ortaya çıkıyor mu? Çukur 43. bölüm 2. fragmanı izle!

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 10. bölümünde Çeto’nun elindeki en büyük kozu olan Saadet’i devreye sokması Vartolu’nun Salih’ten vazgeçmesine ve eski günlerdeki Vartolu’ya dönüşmesine neden olacak. Çeto’nun Vartolu’dan ne isteyeceği merakla beklenecek. Ersoy’u koz olarak elinde tutan Yamaç, onun aracılığıyla Karakuzuların planlarını öğrenmeye çalışırken, karşısında hiç beklemediği anda Veysel’i bulacak. Çeto sadece Vartolu’yu değil, Celasun’u da kullanmak için yeni planlar yapacak ve Koçovalılarla arasındaki mücadele kızışacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
ukur son bölümde Cumali Koçovalı'nın yeni adamlarıyla birlikte Karakuzular'a racon kestiği sahne dikkat çekti. Cumali, Veysel’i de yanına alıp yapılan soygun planını bozuyor. Adamları iş üstünde basan Cumali hesap sordu. Adamları yere yatıran Cumali, bu işi bırakmalarını ve tövbe etmelerini söylüyor.

Karakuzular’ın teslimatını basmak için plan yapan Yamaç’ı Çeto’nun planı yüzünden kötü bir sürpriz bekliyor. Kemal ve Metin’e ulaşamayan Yamaç, ikisini de ve Çukur’dakileri kamyonda görünce saldırmaktan vazgeçiyor. Yamaç’ın alışverişi basma planı tutmasa da Karakuzular’ın mallarını bozduğu için Karakuzular’ın Bulgarlar ile arası bozuluyor. İstediği malı almak isteyen Bulgar’lar Karakuzular’ı tehdit ediyor.

Bulgarlar’ın zamanı geri çekmesi üzerine iyice köşeye sıkışan Çeto, son çare olarak Vartolu’yu arıyor. Vartolu’yu mekana çağıran Çeto ve Mahsun, Saadet’i rehin tuttuğunu gösteriyor. Zorda olsa kendini sakinleştirmeyi başaran Vartolu, kendisinden ne istediklerini soruyor.

Çukur’un 42. Bölümünde; İdris, baba-oğul konuşması yapmak için Yamaç’ı alıp meyhaneye götürüyor. Salih’i ve Saadet’i soran İdris, Salih’in buralar da olduğunu duyunca Yamaç’tan çağırmasını istiyor. Babasının çağrısına gelen Salih, İdris’in tavırları karşısında şaşırıyor. Baba-oğul aynı masada olan içen Vartolu, Yamaç ve İdris’i Selim uzaktan izliyor. İdris’in Saadet’in durumunu bilmediğini öğrenen Salih hikaye uydurmaya başlıyor.

Babası ile meyhaneden kalkıp eve giden Yamaç gördüğü manzara karşısında şok oluyor. Sultan ile göz göze gelen Yamaç, kapının kenarına saklanıp göz yaşlarını tutamıyor. Sena’ya sarılıp ağlamaya başlayan Yamaç kendini tokatlamaya başlayınca Sena onu durduruyor.

Aliço’dan İdris’in nerede olduğunu öğrenen Cumali görmeye gidiyor. Aliço’yu İdris’in yanına yollayıp elini öpmesini ve kendisinden bahsetmemesini istiyor. Babasını ağacın arkasından gizli gizli izleyen Cumali az kalsın Aliço’nun bakışıyla yakalanıyordu. Cumali’yi, İdris’i izlerken yanına yaklaşan Veysel, ilk hesap sorsa da sonra sakinleşiyor.

Bir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyorBir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyor
O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...
FOX'un Vurgun dizisinin kadrosuna sürpriz isim!FOX'un Vurgun dizisinin kadrosuna sürpriz isim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur çukur fragman çukur 43. yeni bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

İzmirli Pınar Tartan, Dünya Mankenler Kraliçesi seçildi

İzmirli Pınar Tartan, Dünya Mankenler Kraliçesi seçildi

Dev şirket uyardı: Ticaret savaşlarının bedeli ağır olacak

Dev şirket uyardı: Ticaret savaşlarının bedeli ağır olacak

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı

İlginizi Çekebilir

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

Kadın'da Sarp ve Bahar'ın duygusal kavuşma sahnesi! Kadın dizisi 40. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Sarp ve Bahar'ın duygusal kavuşma sahnesi! Kadın dizisi 40. yeni bölüm fragmanı izle!

O Ses Türkiye'de komik anlar! Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk'ü inceltti

O Ses Türkiye'de komik anlar! Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk'ü inceltti

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sen Anlat Karadeniz'de Nefes ve Tahir'in müthiş düğünü! Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Sen Anlat Karadeniz'de Nefes ve Tahir'in müthiş düğünü! Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Ufak Tefek Cinayetler'de Merve Aksak'dan Oya planı! 'Ben bitti demeden bitmez' 42. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Ufak Tefek Cinayetler'de Merve Aksak'dan Oya planı! 'Ben bitti demeden bitmez' 42. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Kızım'da Öykü'ye şok itiraf 'Ben senin annenim' Kızım dizisi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kızım'da Öykü'ye şok itiraf 'Ben senin annenim' Kızım dizisi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi öldü mü? Ateş'ten bir ihanet daha! EDHO 116. yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi öldü mü? Ateş'ten bir ihanet daha! EDHO 116. yeni bölüm fragmanı izle!

Yeni Gelin dizisi ekrana böyle veda edecek! Yeni Gelin 63. final bölüm fragmanı izle

Yeni Gelin dizisi ekrana böyle veda edecek! Yeni Gelin 63. final bölüm fragmanı izle

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.