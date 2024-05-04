HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail ile Yunanistan arasında kriz yaratacak gelişme! Darp edilip gözaltına alındı

İsrail ile Yunanistan arasında kriz yaratacak gelişme! Darp edilip gözaltına alındı

04.05.2024 23:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Kıyamet Kilisesi'nde Yunanistan'ın Kudüs Başkonsolosunun korumasını darp edip gözaltına aldı. Korumanın gözaltına alınma sebebi henüz öğrenilemezken, görgü tanıkları, koruma ile İsrail polisi arasında tartışma yaşandığını söyledi.

İsrail ile Yunanistan arasında kriz yaratacak gelişme! Darp edilip gözaltına alındı

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail polisinin, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Kıyamet Kilisesi'ne girerek Yunanistan'ın Kudüs Başkonsolosunun korumasını darbedip gözaltına aldığını belirtti.

Korumanın gözaltına alınma sebebi henüz öğrenilemezken, görgü tanıkları, koruma ile İsrail polisi arasında tartışma yaşandığını söyledi.

Ekran görüntüsü 2024-05-04 232010

BAZI HRİSTİYANLAR ENGELLENMİŞTİ

İsrail polisi, bugün kutlamaların asıl merkezi olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde "kutsal ateş" ayinine katılmak isteyen bazı Hristiyanları engellemişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kutsal mekanlara ev sahipliği yapan Eski Şehir bölgesindeki Hristiyanlar, kadim şehrin Hristiyan mahallelerinde ellerinde mumlar, tahtadan haçlar, temsili kama ve kılıçlarla toplanmıştı.

Aralarında papazların da bulunduğu Ortodoks Hristiyanlar, "kutsal ateş" ayinine katılmak üzere ilahiler ve dini sloganlar eşliğinde Hristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nin olduğu bölgeye yürümüştü.
Hristiyan inancına göre "Hazreti İsa'nın çarmıha gerilip öldüğü ve daha sonra yeniden dirildiğine" inanılan gün dolayısıyla düzenlenen ayine katılmak isteyen bazı Hristiyanlar da kiliseye çıkan dar sokaklarda İsrail polisinin engeliyle karşılaşmıştı.
Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde kiliseye çıkan yolları kapatarak yurt dışından gelen Hristiyanların geçişine izin vermeyen İsrail polisi, demir barikatlar kurmuş ve yalnızca bazı din adamları ile az sayıda Ortodoks Hristiyan'ın kiliseye ilerleyebilmesine izin vermişti.

Ekran görüntüsü 2024-05-04 231959

ARBEDE YAŞANMIŞTI

İsrail polisi ve kiliseye ulaşmak isteyen kişiler arasında zaman zaman sözlü atışma ve arbede yaşanmıştı.

Hristiyanlığın çeşitli mezhepleri arasında tarih boyunca çekişme konusu olan Kıyamet Kilisesi'nin anahtarları, Filistinli iki Müslüman ailede bulunuyor.

Sultan Abdülmecid, Hristiyanlar arasındaki kavgaya sona vermek için kilisenin anahtarlarını Kudüs eşrafından iki Müslüman aileye teslim etmişti. Bugün hala kilisenin kapısı bu Müslüman aileler tarafından açılıp kapatılıyor.

Ekran görüntüsü 2024-05-04 231948

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de ilginç olay! Kimseye aldırmadan çırılçıplak dolaştı, gözaltına alındıKocaeli'de ilginç olay! Kimseye aldırmadan çırılçıplak dolaştı, gözaltına alındı
"Emine Erdoğan'a özel helikopter pisti" iddiası"Emine Erdoğan'a özel helikopter pisti" iddiası
Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde çarpıcı detaylar! Bilgileri komiser vermişSinan Ateş cinayeti iddianamesinde çarpıcı detaylar! Bilgileri komiser vermiş
Anahtar Kelimeler:
İsrail Yunanistan
En Çok Okunan Haberler
Ancelotti'den maç sonu Arda için çok ilginç açıklama!

Ancelotti'den maç sonu Arda için çok ilginç açıklama!

Samsunspor kazandı, Uğurcan Çakır çıldırdı! Maç sonu Gisdol'e saldırı, ortalık karıştı

Samsunspor kazandı, Uğurcan Çakır çıldırdı! Maç sonu Gisdol'e saldırı, ortalık karıştı

Silahlı saldırı dehşeti! Yoldan geçen kadın ensesinden vurularak öldü

Silahlı saldırı dehşeti! Yoldan geçen kadın ensesinden vurularak öldü

Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde çarpıcı detaylar! Konum bilgisini komiser vermiş

Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde çarpıcı detaylar! Konum bilgisini komiser vermiş

‘Köyün tamamı terör yanlısı’ diyen öğretmen hakkında yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi

‘Köyün tamamı terör yanlısı’ diyen öğretmen hakkında yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi

Lüks aracın ardından 'özel yemek' listesi gündem oldu! Diyanet'ten açıklama

Lüks aracın ardından 'özel yemek' listesi gündem oldu! Diyanet'ten açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.