Çukur'da Mahsun'un babası rolünü kim oynuyor? Çukur 57. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. O adam bana teker teker her şeyi anlattı. O adam benim ismimi biliyor!” sözleriyle Çeto’nun yakasına yapışan ve onun beklenmedik tepkisiyle öfkesine hakim olamayan Mahsun’un, Çeto’ya yumruk attığı tanıtımda ikilinin arasında ipler kopuyor. Gözyaşlarına hakim olamayan Mahsun’un çaresizliği dikkat çekerken, Yamaç’a yakalanan Selim ve Sena’nın ne tepki vereceği merakla bekleniyor.

MENDERES SAMANCILAR ÇUKUR DİZİSİNDE!

Berkay Ateş'in hayat verdiği 'Mahsun' karakterinin babası bu bölümde ortaya çıkacak. Mahsun'un babası 'Kadir'i, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Menderes Samancılar canlandıracak. Kadir'in gerçek adı Fikret olan oğlu Mahsun'la yüzleşmesi seyirciye duygu dolu anlar yaşatacak. Kadir'in anlatacağı gerçekler ise Mahsun'da şok etkisi yaratacak.

ÇUKUR’DA NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 24. bölümünde Çeto ve Mahsun arasında esen fırtına, Karakuzuların da geleceğine yön verecek. Koçovalılar, Baykal’ın izini sürerek onu bulmak için harekete geçecekler. Öldüğünü düşündükleri birini arayan Koçovalılar, bu büyük kovalamaca sırasında zor duruma düşecekler. Salih ile İdris arasında önemli bir yüzleşme yaşanacak. Ekran başındakiler baba-oğlun arasında geçenler karşısında gözyaşlarına boğulacak. Mahsun’un izini sürmeye devam ederken Selim ve Sena sürpriz bir bilgiye ve kişiye ulaşacak. Bu sırada Çeto, Mahsun ve Koçovalı Kardeşler’e karşı hain planlar yapmaya devam ederken, İdris tüm oğullarıyla bir araya gelerek Çukur’u eski günlerine götürecek.