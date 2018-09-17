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Çukur'da son bomba! Nebahat Çehre Çukur'a mı transfer oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 17.09.2018 00:29 | Son Güncelleme

Yeni sezonu merakla beklenen Çukur dizisinde İdris Koçavalı karakterinin unutamadığı aşkı Meliha'yı kimin canlandıracağı merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncu Nebahat Çehre'nin, Çukur dizisinde Meliha karakterini canlandıracağı iddia edildi.

Çukur'da son bomba! Nebahat Çehre Çukur'a mı transfer oldu?

Show TV'de 2. sezonuyla ekranlara gelecek olan Çukur'a bir ünlü oyuncu daha katılıyor. Sinehaber'in haberine göre, ünlü oyuncu Nebahat Çehre ilerleyen bölümlerde Çukur dizisinde rol almaya başlayacak.

Nebahat Çehre, İdris Koçovalı'nın unutamadığı aşkı Meliha karakterini canlandıracak. Son olarak Yuvamdaki Düşman dizisinde rol alan Çehre, Meliha'nın ortaya çıkmasıyla Çukur'da dengeleri değiştirecek.

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Pazartesi akşamı yeni sezona başlayacak olan Çukur'da, 2-3 bölüm sonra Meliha da ortaya çıkacak.

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Çukur'a yeni sezonda Cumali Koçovali karakteriyle Necip Memilli, Koçovalılar'ın yeni düşmanı Karakuzular'ın liderleri olarak ise Erkan Avcı ve Berkay Ateş de katılmıştı. Çukur yeni sezon ilk bölümüyle 17 Eylül Pazartesi akşamı Show TV'de..

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ÇUKUR YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un merakla beklenen yeni sezon 1. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı.

Mahsun’un “Burası senin Çukur’un değil oğlum, burası bizim Çukur’umuz!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Çukur’u kurtarmak için çare arayan Kemal, Yıldız’ın yönlendirmesiyle Yamaç’ı buluyor. Yerle bir edilmiş Çukur’u tepeden izleyen Vartolu’nun Sena’ya “İyi değilim çünkü biz sana çok kötülük ettik!” sözleri merakı yükseltirken, Aliço hastane koridorlarında görülüyor. Karakuzuların yeni bir dönem başlattığı Çukur, büyük bir merak ve heyecanla beklenen yeni sezonuyla ekrana damga vurmaya hazırlanıyor.

YENİ SEZONDA ÇUKUR’DA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK!
Çukur Pazartesi akşamı ikinci sezonun ilk bölümüyle ekrana gelecek. Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalıların ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak. Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalıların yüzleşmesi heyecanla beklenecek. Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali’nin yer alıp almayacağı da belli olurken, Çukur’dan, ailesinden ve Sena’dan tamamen uzağa düşen Yamaç’ın nasıl toparlanacağı ve Çukur’u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet’ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu’nun hamleleri de merak uyandıracak.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

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