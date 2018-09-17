Çukur'da son bomba! Nebahat Çehre Çukur'a mı transfer oldu?

Mahsun’un “Burası senin Çukur’un değil oğlum, burası bizim Çukur’umuz!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Çukur’u kurtarmak için çare arayan Kemal, Yıldız’ın yönlendirmesiyle Yamaç’ı buluyor. Yerle bir edilmiş Çukur’u tepeden izleyen Vartolu’nun Sena’ya “İyi değilim çünkü biz sana çok kötülük ettik!” sözleri merakı yükseltirken, Aliço hastane koridorlarında görülüyor. Karakuzuların yeni bir dönem başlattığı Çukur, büyük bir merak ve heyecanla beklenen yeni sezonuyla ekrana damga vurmaya hazırlanıyor.

YENİ SEZONDA ÇUKUR’DA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK!

Çukur Pazartesi akşamı ikinci sezonun ilk bölümüyle ekrana gelecek. Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalıların ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak. Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalıların yüzleşmesi heyecanla beklenecek. Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali’nin yer alıp almayacağı da belli olurken, Çukur’dan, ailesinden ve Sena’dan tamamen uzağa düşen Yamaç’ın nasıl toparlanacağı ve Çukur’u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet’ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu’nun hamleleri de merak uyandıracak.