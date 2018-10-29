Çukur'da Vartolu vuruldu mu? Çukur 40. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Çeto’nun yerini öğrenmek isteyen Mahsun’un Ersoy’a hesap sorduğu, Yamaç’ın planını Cumali’ye anlattığı heyecan dolu tanıtımda Vartolu’nun, “Karına sahip çıkamadın, çocuğuna sahip çıkamadın!” sözleri ekrana geliyor. Çekilen silahlar gerilimi yükseltirken, karşı karşıya gelen Yamaç ve Mahsun’un ilginç diyalogu dikkat çekiyor. Selim, annesi Sultan’a yardıma koşarken, yerde yatan Salih’e uzanan elin kim olduğu merakla bekleniyor. Çukur Pazartesi akşamı 2. sezonun 7. bölümüyle ekrana gelecek. Vartolu’nun Yamaç’ı dinlemeyerek harekete geçip yakalanması Yamaç’ı deliye döndürecek. Artık sadece Cumali’yi değil, Vartolu’yu da kurtarmak zorunda kalacak. Metin ve Kemal’i yanına alarak harekete geçen Yamaç’ın gözü hiçbir şey görmeyecek. Çeto’yu kurtarmak için plan yapan Mahsun, hiç beklemediği anda Yamaç’ı karşısında görecek. Büyük bir mücadelenin yaşanacağı bölümde Karaca, Sena’dan yardım isteyecek. Babasının çevresinden ayrılmayan Selim’in İdris ile karşılaşması ise ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşatacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor. Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de! ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 6. bölümünde Cumali’yi kurtarmaya adım adım yaklaşan Yamaç, beklenmedik anda büyük bir sürprizle karşılaştı. Mahsun’un Çeto’yu kurtarmak için Seyfettin Kadı’nın oğlunu kaçırması tüm dengeleri alt üst etti. Meke’ye karşı öfkesi giderek büyüyen Celasun ile Meke’nin yüzleşmesi gerilimi arttırdı. Nefes kesen düello sırasında Celasun’un karşısında hayatını kaybeden kardeşinin ve babasının hayalini gördüğü anlar ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı. Vartolu ve Medet, Seyfettin Kadı tarafından alıkonuldu. Sadece Cumali’yi değil, Vartolu ve Medet’i de kurtarmak zorunda olan Yamaç, her şeye rağmen pes etmeyecek.

CUMALİ VE ÇETO KARŞI KARŞIYA GELDİ Çukur'un 39. Bölümünde; daha önceden kurduğu düzeneği hayata geçirmek için Cumali, gardiyana sesleniyor. İşaretlediği noktada duran gardiyanın kafasına kum çuvalını bırakıyor. Etkisiz hale getirerek onu bayıltıyor ve anahtarlarını alıyor. Bu sırada Çeto'ya sesleniyor. Cumali, elindeki anahtarlarla Çeto'nun kapısını açıyor. Karşı karşıya gelen Çeto ve Cumali birbirlerine saldırmaya başlıyorlar. Çeto, Cumali'yi bacağından yaralıyor. Patlama sesi duyan gardiyanlarla çatışmaya giriyorlar. Fırsatını yakalayan Cumali, Çeto'yu boğmaya çalışıyor. Mahsun, Seyfettin Kadı'ya ulaşmak için oğlunu kaçırmaya karar veriyor ve onları takip ediyor. Bir lunaparka gidiyorlar. Orada çatışma başlıyor. Çocuğu, korku tüneline götürüldüğünü görüyor. Çocuğun yanındaki adamı vuruyor. Çocuğu da alıyor. Meke, Celasun'un kaçırdığı arabayla geliyor. Celasun, cebinden silah çıkarıyor ve arabanın anahtarlarını istiyor. Bu sırada Ersoy geliyor. Celasun'dan silahını istiyor. Ancak Celasun, üstüne zimmetli olduğunu ve Çeto'nun da bundan haberi olduğunu söylüyor.