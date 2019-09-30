Çukur'da Yamaç, Cumali ve Vartolu intikam için harekete geçiyor! Çukur 70. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Çukur Pazartesi akşamı 3. sezonun 3. bölümüyle ekrana gelecek. Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a ve Yamaç’a dönmek için elinden geleni yapacak. Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç, bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında alacak. Yamaç’ın, Timsah’ı öldürüp öldüremeyeceği merak konusuyken Efsun’la ilgili vereceği karar da merakla beklenecek. Bu esnada babasının katilinin peşine düşen Vartolu, gittiği yeni hapishanede kendisini bekleyen sürprizlerle boğuşurken, hapisten kaçan Cumali, İdris’in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan’ın peşine düşecek. Kendi bildiği yoldan giderek hamlelerini tek tek eyleme döken Yamaç’ı bekleyen büyük tehlike ise nefesleri kesecek.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen 70. yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. zer ve ailesinin ateş hattında kaldığı heyecan dolu tanıtımda Yamaç, son hedefinin arkasında beliriyor. Efsun’a silah doğrultan Yamaç’ın tetiği çekip çekmeyeceği ise merakla bekleniyor.

YAMAÇ'IN AZER'DEN İNTİKAMI ACI OLDU

Çukur'un yeni bölümünde, babası İdris Koçovalı'nın intikamını almaya devam eden Yamaç, Timsah Celil'i öldürüyor. Yamaç, Azer'in kardeşinin düğününde büyük bir intikam planı yapıyor. Kardeşi ölen Azer’in kendini suçladığı ve derin bir acı duyduğu tanıtımda Yamaç bu kez intikam oyununu Efsun’la devam ettireceğini gösteriyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE!

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç, babasının intikamını almak için Yücel ve Azer’den sonra bu kez Timsah’ın karşısına çıkıyor. Timsah’a peş peşe ateş eden Yamaç izleyenleri şoke ederken, ardında İdris’in tespihini bırakıyor. Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Salih Kalyon yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Lorin Merhart, Gizem Ergün eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

