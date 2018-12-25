Çukur'da Yamaç'ı kim vurdu? Hain Medet mi? Yamaç öldü mü? Çukur 48. son bölüm izle

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur 24 Aralık Pazartesi akşamı 48. son bölümüyle ekrana geldi. Ocak ayında ekrana bir kaç hafta ara verecek olan Çukur'un son bölümünde şoke eden bir ihanet yaşandı. Çukur son bölümde 'Yamaç'ı kim vurdu?' sorusu akılları karıştırdı. YAMAÇ'I VURAN KİM?

Çukur 2. sezon 15. bölümünde Çukur’da büyük kayıp yaşayan Çeto ve Mahsun, geri çekilince Çukur’a Koçovalıları sokmamak için bir yol arıyor. Aradığı yardımı bulan Çeto ikna turlarına başlıyor. Ormanda bekleyen Yamaç’ı kötü bir sürpriz bekliyor. Yamaç’ın beklediği buluşma gerçekleşse de gelen aracın farları kapanmayınca Yamaç sinirlenmeye başlıyor. Hiç beklemediği anda kurşun yiyen Yamaç sadece neden diye sorabiliyor. Yamaç, ikinci kurşunu yedikten sonra ayağa kalkmaya çalışsa da bu sadece işleri daha kötüye götürüyor. Yamaç, yuvarlamaya başlarken anılarını hatırlıyor ve düştüğü yerde kalıyor. Sosyal medyada ise araba farının ışığında silüeti görünen kişinin Medet olduğu iddiası ortaya atıldı. Diğer bir ihtimal ise, bugüne kadar ortaya çıkmayan Selim'in oğlu Akın Koçovalı'nın Yamaç'ı vurduğu şeklinde oldu.

ÇETO MAHSUN'U ÖLDÜRDÜ!

Aralarında birinin kardeşlerini sattığını düşünen Karakuzular, Ersoy’a bir oyun kuruyor. Sadece üç kişinin bildiği kurmaca bir operasyon düzenleyen Çeto ve Mahsun, Ersoy’dan emin olunca ondan hesap soruyor. İnşaatta Ersoy’u ters asıp öldüren Çeto ve Mahsun bu ölümü Koçovalıların üstüne yıkıyor. Ersoy, Mahsun’a ölen Karakuzuların organlarının alındığını tam söylerken Çeto, Ersoy’un boğazını kesiyor. KARAKUZULAR'IN ADAMI LAL ÖLDÜ

Labratuvarın içinde sıkışıp kalan Vartolu öfkesini daha fazla tutamayıp kapıyı tekmeliyor ama tekmesi silah sesleri ile kesiliyor. Kapı açılır açılmaz karşısında Meke’yi gören Vartolu şaşırsa da Aliço’dan aldığı haber ile eline silahı alıp koşmaya başlıyor. Selim’e de silah veren Vartolu, hiç zaman kaybetmeden evine gidiyor. Evdeki herkesi tek tek indiren Vartolu’nun karşısına kucağındaki bebeğe silahı dayamış şekilde Lal çıkıyor. Silahlarını indiren Vartolu, çocuğuna bir şey olmaması için silahlarını indiriyor. Selim, Vartolu’yu vurmaya hazırlanan Lal’i vurarak hayatını kurtarıyor.

KOÇOVALILAR ÇUKUR'U GERİ ALDI!

Planlarının ilk evresini tamamlayan Koçovalılar bu sefer buluşmada Çeto ve Mahsun’a hazırlayacaklar sürpriz üstünde çalışıyor. Varillerin için küçük bombalar koyan Yamaç, Karakuzuların köşeye sıkışmasına neden oluyor. Bombaları patlattıktan sonra müziği açan Yamaç, keyifle olanları izliyor. Keskin nişancı tüfeğinin başına geçen Kemal ise adamları tek tek indiriyor. Bu durumdan en mutlu çıkan ise Cumali oluyor. ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arabada Saadet ve bebeği ile seyahat eden Vartolu, Saadet ile çocukluk günlerine ve ilk karşılaştıkları zamana dönüyor. Bebeği ve sevdiği yanında dünyanın en mutlu insanı olan Vartolu, aile buluşmasına gelen son kişi oluyor. Saadet’i ve torununu karşısında gören İdris’in gözleri gülüyor. Saklanmak için Vartolu’nun eski evini seçen Çeto’ya Mahsun’a tepkisi büyük oluyor. Vartolu’nun eski evine gelen ikili kardeşlerinin ölüleri ile karşılaşınca şaşırıyorlar. Lal’in öldüğünü gören Mahsun yanına Çeto’yu çağıryor. Çeto, gördüğü manzara karşısında şaşkınlıktan kala kalıyor. Alışverişteki patlama ise Koçovalı kardeşlerin planı çıkıyor.

Çatışmadan eve dönen Mahsun ve Çeto’yu daha da kötü bir sürpriz bekliyor. Kardeşlerinin öldüğünü gören Mahsun, Çeto’ya kendisini dinlemediğinden çıkışınca ikili arasında kavga başlıyor. Sokakta kaldıklarını söyleyen Mahsun bu durumdan Çeto’yu sorumlu tutuyor. Çeto ise daha işinin bitmediğini söyleyip direksiyonun başına geçiyor. Planı yapan kardeşler Karakuzuların peşlerine takılıyor. Çeto ve Mahsun’u takip eden Celasun, Saadet’i takip eden ise Aliço oluyor. Karakuzuların her hareketlerini izleyen Koçovalıların ilk durağı buluşma mekânı oluyor. Mekandan gitmek isteyen Celasun, Karakuzuların adamına yakalanınca silahı verip, ellerini kaldırıyor. İmalathaneye giden Vartolu, Çeto’nun tüm istediği malları hazırlamış bir şekilde bekliyor. Mekâna gelen Çeto, Vartolu’yu tebrik edip, Saadet’i sabah vereceğini söylüyor. Duyduğu karşısında sinirlenen Vartolu, Saadet’i almadan malı vermeyeceğini söylese de silahlar ona çevrilince Çeto’dan hesap soruyor. İşini güvene almak isteyen Çeto ise Vartolu’ya kendisini bir gece misafir edeceğini söylüyor.

Planı yapan Koçovalı kardeşlere ise destek Kemal’den geliyor. Abisinin dolu gelmesini söylemesi ile bir araba dolusu silahla gelen Kemal, Cumali’nin yüzünü güldürüyor. Silahları görünce keyfi yerine gelen Cumali, ne yapacaklarını soruyor. Cumali, kapısının önüne bırakılan süt ile geçmişe dönüyor ve çocukluğunu hatırlıyor. Cumali kafasını kaldırdığında karşısında Selim’i bulunca önce şaşırıyor ardından Selim’e sarılarak hasret gideriyor. Selim’i eve alan Cumali, kapıyı kapamadan önce yerdeki sopayı da eline alıyor. Selim’in geri döndüğünü gören Yamaç, Salih’ten şimdilik eve onunla gelmemesini söyleyerek, Cumali’nin Selim’e zarar vereceğini düşünüp eve koşuyor. Yamaç, Selim’den öfkesini çıkarmaya çalışan Cumali’yi zorda olsa tutuyor. ÇUKUR 2. SEZON 15. BÖLÜM ÖZETİ

Karakuzular, Çukur’dan çıksa da Çukur’a kimseyi almamak için güçlerini sonuna kadar kullanacaklar. Yamaç, Saadet ve bebeğinin yaşadığını öğrenmesiyle, kardeşi Vartolu’ya destek olup onları kurtarmak için elinden geleni yapacak. Bu sırada Selim’in Cumali’nin karşısına çıkması duygu yüklü anlar yaşatacak. Koçovalılar uzun zaman sonra bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacak. Çukur’un ana karakterlerinden birinin beklenmedik anda vurulması Çukur’daki tüm dengeleri değiştirecek.