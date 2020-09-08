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Çukur'da Yamaç öldü mü? Çukur 95. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali kardeşi Yamaç'ı vurdu!

DİZİ HABERLERİ  | 08.09.2020 01:47 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, 4. sezonu nefes kesen bir bölümle açtı. Çukur son bölümde, Koçovalılar'ın düşmanı Arık Böke ve Seren Erdenet, ellerine geçen Yamaç'ın babası İdris Koçovalı'yı öldürdüğü videoyu Cumali'ye yolladı. Yamaç'ın babasını öldürdüğünü öğrenen Cumali ise kardeşini vurdu. Çukur'un 95. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Cumali'nin ailesine rest çektiği fragmanda, Yamaç ise ölüm kalım savaşı veriyor. Peki Çukur'da Yamaç Koçovalı öldü mü? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur dizisi, uzun bir aranın ardından 7 Eylül Salı akşamı seyirci karşısına çıktı. Çukur'un 14 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 95. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Çukur'un yeni bölüm fragmanına Cumali ve Sultan'ın konuşması damga vurdu. "Yamaç Koçovalı'yı vurdular" sesinin yankılandığı tanıtımda, haberi alan Sultan, Cumali'den hesap soruyor.

"YAMAÇ ÖLDÜ MÜ?"

Çukur yeni bölüm fragmanında "Yamaç Çukur'u terk edecek" diyerek rest çeken Cumali ise babası İdris'i Yamaç'ın öldürdüğünü söylüyor. Sultan, Selim ve Emmi duydukları karşısında şoke olurken, bu olay sonrasında Çukur'da dengelerin nasıl değişeceği büyük merak uyandırıyor. Yamaç ise aynı anlarda hastanede ölüm kalım savaşı veriyor.

yamac

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gazeteci Emir'i öldürüp Çukur'a açık mesaj veren Arık Böke'ye Yamaç Koçovalı'nın tepkisi sert oldu. Erdenet'lerin holdingine giden Yamaç büyük kavgayı başlattı! Yamaç Koçovalı ile Arık Böke erdenet herkesin gözleri önünde yumruk yumruğa kavga etti.

Erdenet ailesinin uyuşturucu işinde olduğunu öğrenen Koçovalı kardeşler büyük oyunu başlattı. Uyuşturucu yüklü tırları ele geçiren Koçovalı'lar planın 2. aşaması için hazırlıklara başladı. Uyuşturucu yüklü tırları ele geçiren Koçovalı kardeşler güçlerini göstermek ve mesaj vermek için Cengiz Erdenet'in önünü kestiler. Yakaladıkları uyuştucuları Cengiz Erdenet'in arabasının üstüne boşaltan Koçovalı Kardeşler kim olduklarını açık şekilde gösterdi.

Çukur'a gelen Seren Erdenet elinde olan görüntüleri Cumali'ye verdi Yamaç'ın İdris Koçovalı'yı vurduğu görüntüleri izleyen Cumali tüm kahvehaneyi birbirine kattı! Sahnenin finalinde Yamaç'ı vuran Cumali herkesi şok etti.


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