MAGAZİN

Çukur'da yeniden İdris Koçovalı fırtınası esecek! Çukur 47. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 15.12.2018 02:54 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 47. yeni bölümünde İdris Koçovalı'nın atacağı adım ise tüm dengeleri değiştirecek. Çukur'un 17 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde, Yamaç, Ersoy’dan istihbarat almaya devam ederken Çeto ve Mahsun’u öldürmek için Ersoy’un yaptığı plan ikiliyi beklenmedik bir duruma sürükleyecek. Vartolu’nun Çeto ve Mahsun’a aralarında köstebek olduğunu söylemesi tansiyonu yükseltirken Aliço’nun yakaladığı ipucu Yamaç’ı Vartolu’nun sırrına giderek yaklaştıracak.

Çukur'da yeniden İdris Koçovalı fırtınası esecek! Çukur 47. yeni bölüm fragmanı izle!

Çukur 2. sezonun 14. bölümüyle 17 Aralık Pazartesi akşamı Show TV'de ekrana gelecek. Çukur'da Selim ile Sultan’ın yüzleşmesi dikkat çekerken, İdris Koçovalı ise beklenmedik bir adım atacak.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Vartolu’nun, “Aranızda birisi var, konuşuyor!” sözleri üzerine öfkeden deliye dönen Ersoy’un beklenmedik tepkisi Çeto ve Mahsun’u şaşırtıyor. Ersoy’un silah çektiği Vartolu’nun geri adım atmaması heyecanı yükseltirken, annesini eskisi gibi gören Selim gözyaşlarına hakim olamıyor.

Cumali’nin önemli bir gerçekle yüzleştiği tanıtımda Aliço, Saadet’le ilgili sözleriyle Yamaç’ı şaşırtıyor.

Çukur (3)1

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 13. bölümünde Yamaç ve Cumali, Çeto ve Mahsun’un Çukur’daki çocukları kaçırması karşısında harekete geçti. Metin ve Kemal’in yardımıyla birlikte Karakuzuların peşini bırakmayıp çocuklara ulaşan Yamaç ve Cumali büyük bir şok yaşadı.

Çukur (5)

Çocukların parmaklarında Karakuzuların dövmesinin olması ve dönmek istememeleri Çukur için büyük bir yenilgi oldu. Cumali’nin şüphelendiği Vartolu, Çeto’nun “Bizi koruyacaksın” demesi karşısında köşeye sıkıştı. Sadece Celasun’un bildiği Vartolu’nun bu sırrının ne zaman ortaya çıkacağı ve ilk kimin öğreneceği büyük bir merakla beklenecek.

Çukur (1)

Karakuzuların kimyagerini bulmak isteyen Cumali laboratuarlarını bassa da; Vartolu Celasun’un yardımıyla kaçmayı başardı. Karakuzuların Çukur’un çocuklarını almasıyla öfkeden deliye dönen Yamaç ve Cumali, Metin ve Kemal’le birlikte çocuklar için harekete geçti. Karakuzuları izleyen ve çocuklara ulaşan Koçovalılar, çocukların gelmek istememesiyle büyük bir şok yaşadı. Sultan’ı, yeniden Sultan Ana olarak gördüğümüz bölümde, Sena’ya kendini “Fikret” olarak tanıtan Mahsun türlü oyunlarla Sena’ya yakın olmaya çalıştı. Çeto ve Mahsun, Saadet’le tehdit ettikleri Vartolu’dan kendilerini korumasını istedi. Çeto ve Mahsun’a bir şey olması durumunda Saadet’i de kaybedeceğini anlayan Vartolu bir kez daha köşeye sıkıştı. Ersoy’dan, çocukların ailelerine geri verileceğini öğrenen Yamaç, Çeto ve Mahsun’u birlikte bulabileceği fırsatı yakaladı. Yamaç’ın baskına hazırlandığı final sahnesinde Cumali tarafından misafir edilen Vartolu çaresizdi.

Çukur (6)

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.


Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
Hande Erçel ve Serkan Çayoğlu'nun yeni dizisinden ilk fragman!Hande Erçel ve Serkan Çayoğlu'nun yeni dizisinden ilk fragman!
Bir Litre Gözyaşı dizisinde Mahir ölüyor mu?Bir Litre Gözyaşı dizisinde Mahir ölüyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur çukur 47. yeni bölüm izle çukur 47. yeni bölüm fragman

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı ikiye bölen karar! Yüksek tansiyon

Dünyayı ikiye bölen karar! Yüksek tansiyon

Makinist sesi duyunca treni durdurdu! Korkunç olay

Makinist sesi duyunca treni durdurdu! Korkunç olay

Irak’tan Türkiye’ye nota!

Irak’tan Türkiye’ye nota!

Ay Yapım'dan Çarpışma dizisi açıklaması

Ay Yapım'dan Çarpışma dizisi açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 5 ilde polisten polise operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 5 ilde polisten polise operasyon

İğrenç olay! Baldızıyla zorla cinsel ilişkiye girdi

İğrenç olay! Baldızıyla zorla cinsel ilişkiye girdi

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'nın finalini ağzından kaçırdı

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'nın finalini ağzından kaçırdı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hande Erçel ve Serkan Çayoğlu'nun yeni dizisi Halka'nın ilk fragmanı yayınlandı!

Hande Erçel ve Serkan Çayoğlu'nun yeni dizisinden ilk fragman!

Bir Litre Gözyaşı dizisinde Mahir ölüyor mu? Bir Litre Gözyaşı 11. yeni bölüm fragmanı izle!

Bir Litre Gözyaşı dizisinde Mahir ölüyor mu?

Çağatay Ulusoy'un Netflix dizisi Hakan: Muhafız'ın IMDb puanı belli oldu

Çağatay Ulusoy'un Netflix dizisi Hakan: Muhafız'ın IMDb puanı belli oldu

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban yarı çıplak yakalandı! Arka Sokaklar 499. son bölüm izle!

Arka Sokaklar'da Hüsnü yarı çıplak yakalandı!

İstanbullu Gelin'e Esma ve Garip'in ayrılık sahnesi damga vurdu! İstanbullu Gelin 66. son bölüm izle!

İstanbullu Gelin'e damga vuran ayrılık sahnesi!

Söz dizisinde Karabatak kurtulacak mı? Söz 64. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Söz dizisinde Karabatak kurtulacak mı? Söz 64. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.