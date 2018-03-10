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Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

ÇUKUR HABERLERİ  | 10.03.2018 13:27 | Son Güncelleme

Show TV dizisi Çukur'un bu sahnesindeki amatörlüğü görenler bu yorumu yapmadan edemedi.

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Oda TV, Show TV dizisi Çukur'la ilgili bir analizde bulundu. Dizideki o sahnede gizli kameranın amatörce yerleştirildiğinin belirtildiği yazıda FETÖ ilgisi sorgulandı.

İşte o yazı:

Çukur dizisinin FETÖ ile ilgisi var mı

Dizilerde gizli kameralar da haliyle aynı profesyonellikteydi.

Türkiye tarihinin bir dönem sıradan olayıydı.

Her gün gizli bir kamera görüntüsü çıkar, Türkiye aylarca onu konuşurdu.

Muhalif siyasetçiler, askerler, sanatçılar gizli kameralarla tasfiye edilirdi.

Kimse bu kasetleri kim çekiyor, kim piyasaya sürüyor diye sormazdı.

Kaset kaset üstüne bir dönemdi.

Sonra FETÖ deşifre oldu.

Gizli kameraları yerleştirenlerin üstünde polis üniforması olduğu ortaya çıktı.

Gizli kameraların devlet envanterinden satın alındığı anlaşıldı.

Gelelim konumuza...

Çukur dizisinde Selim karakterinin gizli çekim görüntüsü diziye damga vuruyor.

Peki bu görüntüler nereden çekilmiş?

Evdeki duvar saatine yerleştirilen oldukça amatör bir kameradan.

Görüntülere baktığınızda fark ediyorsunuz ki kamera fark edilmeyecek gibi değil.

Duvar saatine delik açılmış, kamera koyulmuş.

Üstelik sık sık bakılan bir eşya olan duvar saatine.

Malum, FETÖ'cü polisler bu işi profesyonel yöntemlerle yaparlar, evdeki televizyonun ekranının arkasına hatta klimanın içine dahi koyarlardı.

Öyle ki itiraflardan anlaşılıyor ki bazen bu eşyalar taşınarak yerleştirme işlemi dışarıda dahi yapılırdı.

Çok dikkatli bakılsa bile sökmeden kamera yakalanamazdı.

Türkiye'nin o dönem dizilerine dahi olay sirayet etmişti.

Dizilerde gizli kameralar da haliyle aynı profesyonellikteydi.

Türkiye bir zamanlar FETÖ dizilerini tartışırken, Çukur dizisindeki bu amatörlüğü görenler "bu dizinin FETÖ ile alakası yok, bu işi hiç bilmiyorlar" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gayet güzel bir dizi her hafta izliyorum karalamaya çalışmayın boşuna şuan yayında olan diziler arasında en iyilerden
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