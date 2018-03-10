Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Oda TV, Show TV dizisi Çukur'la ilgili bir analizde bulundu. Dizideki o sahnede gizli kameranın amatörce yerleştirildiğinin belirtildiği yazıda FETÖ ilgisi sorgulandı.

İşte o yazı:

Çukur dizisinin FETÖ ile ilgisi var mı

Dizilerde gizli kameralar da haliyle aynı profesyonellikteydi.

Türkiye tarihinin bir dönem sıradan olayıydı.

Her gün gizli bir kamera görüntüsü çıkar, Türkiye aylarca onu konuşurdu.

Muhalif siyasetçiler, askerler, sanatçılar gizli kameralarla tasfiye edilirdi.

Kimse bu kasetleri kim çekiyor, kim piyasaya sürüyor diye sormazdı.

Kaset kaset üstüne bir dönemdi.

Sonra FETÖ deşifre oldu.

Gizli kameraları yerleştirenlerin üstünde polis üniforması olduğu ortaya çıktı.

Gizli kameraların devlet envanterinden satın alındığı anlaşıldı.

Gelelim konumuza...

Çukur dizisinde Selim karakterinin gizli çekim görüntüsü diziye damga vuruyor.

Peki bu görüntüler nereden çekilmiş?

Evdeki duvar saatine yerleştirilen oldukça amatör bir kameradan.

Görüntülere baktığınızda fark ediyorsunuz ki kamera fark edilmeyecek gibi değil.