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Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2019 11:50 | Son Güncelleme

Gaziantep'te otobüs duraklarına, Çukur dizisinin işaretinin şeytanı temsil ettiğine dair yazılar asıldı. Yetkililer harekete geçti.

Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin hayran kitlesi oldukça fazla. Çukur'da kullanılan birçok aksesuarı, giyim tarzını, sözleri kullanmayı dizinin hayranları severken dizide kullanılan sembol Gaziantep'i karıştırdı. Gaziantep'te otobüs duraklarına, Çukur dizisine ait işaretin şeytanı temsil ettiğine dair yazılar asıldı.

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CHP'li Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan'ın ifadesine göre, bugün Gaziantep'te bazı otobüs duraklarına söz konusu işaretin anlamıyla ilgili yazılar asıldı. Her iki tarafta bulunan yarım üçgenlerin 'şeytanı' ve 'şer enerjisini' temsil ettiğini belirten yazıda, ortadaki üç yuvarlağınsa 'güzel ahlakı' ve 'Müslümanları' temsil ettiği ifade edildi.

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Yazıda ayrıca keskin çizgili alfabe ve sembolleri kullanan ülkelerde göz sağlığı bozulduğu iddiası da yer aldı. Uğur Kalkan Gaziantep'te otobüs duraklarına asılan yazılarla ilgili farklı amaçların olabileceğini belirterek şunları söyledi: "Çukur dizisindeki işareti konu alan bu yazılarda kendilerince bazı tespitlerde de bulunmuşlar.

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Keskin çizgili alfabe ve sembolleri kullanan ülkelerde göz sağlığı bozulduğu için gözlük kullanımı fazlaymış. Bahsedilen logonun ana temasının 'aile' olduğu açıklanmıştı ama birileri şehirde demek ki farklı şeylerin peşinde.

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Bu kadar rahat bir şekilde bu yazıların şehrin birçok noktasında asılması da başka bir düşündürücü noktadır. Yetkilileri bu noktada daha dikkatli olmaya davet ediyorum."

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Söz konusu yazıda yer alan metin şöyle: "Çukur dizisindeki bu işaret, dinimizce sakıncalıdır. Çünkü üstteki ve alttaki yarım üçgenler şeytanı, şer enerjisini, batılı temsil eder. Ortadaki üç küçük daire ise İslam'ı, güzel ahlakı, hakkı, Müslümanları temsil eder. Dinimizde 3 rakamı uğurludur. O üç daireyi onun için koymuşlardır.

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Dünyadaki bütün yazı ve sembollerde keskin çizgi ve dönüşlere, kenarlara sahip şeyler kibiri, egoyu, kötülüğü yani şeytanla ilgili şeyleri temsil eder. Halbuki hilal; İslamiyet'i ve bağımsızlığımızı temsil eder aynı şekilde Arapça yazıda ve hilal simgesinde, dairesel ve eğik yazı ve semboller; tevazu, alçak gönüllülüğü, güzelliği ifade eder.

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Eğik yazı ve semboller gözleri yormazlar, bu da Allah'ın bir mucizesidir. Keskin çizgili alfabetiği ve sembolleri kullanan ülkelerde gözlük kullanımı fazladır, göz sağlığı bozulduğu için. Özetle yukarıdaki sembol şeytanın İslamiyet'i 2 üçgen arasına hapsetme çabasının sembolüdür."

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PEKİ ÇUKUR'UN SEMBOLÜNÜN ANLAMI NE?

Gaziantep'de yaşanan bu olayın ardından Çukur'un sembolü merak konusu oldu.

İşte Çukur'un sembolünün anlamı...

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Çukur Gaziantep

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