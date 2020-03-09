Çukur dizisi oyuncularından aile pozu!

Pazartesi akşamlarına damga vuran fenomen dizi Çukur güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Set arkasında yakın dost oldukları bilinen Çukur'un oyuncuları Instagram hesaplarından birlikte çekilen fotoğrafların paylaştılar.

Çukur setinde birlikte poz veren ünlü oyuncular Aras Bulut İynemli, Kadir Çermik, Hazal Subaşı, Boncuk Yılmaz, Burak Dakak, Perihan Savaş, Ece Yaşar, Cem Usluu, İrem Altuğ, Kubilay Aka ve Necim Memili'nin fotoğrafına hayranlarına beğeni yağdırdı. Kubilay Aka ise paylaşımına 'Aile her şeydir' notunu yazdı. Çukur'un Cumali'si Necip Memili ise fotoğrafa 'Ekip candır' notunu düştü.





