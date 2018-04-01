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Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

ÇUKUR HABERLERİ  | 01.04.2018 22:26 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un yeni bölümünde şok bir ayrılık yaşanacak! Çukur'un Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan aksiyon dolu 23. bölümünde dizinin önemli karakterlerinden biri veda edecek.

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 23. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Çukur’da Elvis gözünü karartıp meydan okuyarak Koçovalı kadınlarını kaçırmıştır. Yamaç ve Vartolu bu tehlikeli hamle karşısında deliye döner.

ÇUKUR'A KİM VEDA EDİYOR?
Elvis ve çetesi, Baykal’ı alana kadar tek bir saniye bile boş durmayacaktır. İki taraf arasında silahların konuştuğu çetin mücadele sonrası Koçovalı kadınları sürpriz bir isim tarafından kurtarılacak. Yamaç ile Vartolu iş birliğinin ne kadar kalıcı olacağı ise akıllarda soru işareti yaratacak. Kartların yeniden dağıtılacağı, mücadelenin daha da çetin olacağı bölümde Elvis’in nasıl durdurulacağı heyecanla beklenirken, Çukur'un önemli karakterlerinden biri diziye veda edecek.

Çukur’un 23. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. İdris’in Celasun’a “Madem benim oğlum senin babanı öldürdü. Baban ben olayım, mirasçım ol!” sözleri dikkat çekerken, Celasun’un bu teklif karşısında ne diyeceği merakla bekleniyor. Sultan Nedret’ten, Vartolu-Saadet ilişkisini öğrenirken Yamaç, Vartolu’dan ailesinden ve evinden uzak durmasını istiyor. Aliço’nun Hale’nin ölümünün peşini bırakmadığı tanıtımda Emrah her yerde Baykal’ı arıyor.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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