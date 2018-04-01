Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 23. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Çukur’da Elvis gözünü karartıp meydan okuyarak Koçovalı kadınlarını kaçırmıştır. Yamaç ve Vartolu bu tehlikeli hamle karşısında deliye döner.

ÇUKUR'A KİM VEDA EDİYOR?

Elvis ve çetesi, Baykal’ı alana kadar tek bir saniye bile boş durmayacaktır. İki taraf arasında silahların konuştuğu çetin mücadele sonrası Koçovalı kadınları sürpriz bir isim tarafından kurtarılacak. Yamaç ile Vartolu iş birliğinin ne kadar kalıcı olacağı ise akıllarda soru işareti yaratacak. Kartların yeniden dağıtılacağı, mücadelenin daha da çetin olacağı bölümde Elvis’in nasıl durdurulacağı heyecanla beklenirken, Çukur'un önemli karakterlerinden biri diziye veda edecek.

Çukur’un 23. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. İdris’in Celasun’a “Madem benim oğlum senin babanı öldürdü. Baban ben olayım, mirasçım ol!” sözleri dikkat çekerken, Celasun’un bu teklif karşısında ne diyeceği merakla bekleniyor. Sultan Nedret’ten, Vartolu-Saadet ilişkisini öğrenirken Yamaç, Vartolu’dan ailesinden ve evinden uzak durmasını istiyor. Aliço’nun Hale’nin ölümünün peşini bırakmadığı tanıtımda Emrah her yerde Baykal’ı arıyor.