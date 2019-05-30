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Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçakköstendil'in yeni projesi belli oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2019 20:26 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin efsaneleşen karakteri Vartolu'ya can veren Erkan Kolçakköstendil, '12 Numaralı Adam' oyunuyla Anadolu turnesine çıkacak.

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçakköstendil'in yeni projesi belli oldu!

Oyunculuğu kadar yönetmenliği ve kalemiyle de yeteneğini konuşturan Çukur dizisinin Vartolu'su Erkan Kolçakköstendil, kendi yazdığı, yönettiği ve oynadığı tek kişilik oyunu '12 Numaralı Adam' ile Asya, Avrupa, Avustralya ve Amerika kıtalarında Hollanda, İsviçre, Almanya, Avusturya, İngiltere, Azerbaycan, Fransa, Danimarka, Belçika, Avustralya ve Kanada olmak üzere 11 ülke ve bu ülkelerde de toplam 32 şehir gezdi.

Sezon boyunca dizi çekimlerinin yanında ülke ülke gezerek oyununu farklı coğrafyalardaki seyircilerle ile buluşturan Kolçakköstendil'i, tiyatro oyunuyla 1 sezon boyunca yaklaşık 18.000 kadar kişi izledi.

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'12 Numaralı Adam' oyunuyla bir yıl içinde tam 4 kıta, 11 ülke ve 32 şehir gezerek yaklaşık 18.000 seyircinin karşısına çıktı.Dünyanın dört bir yanından büyük ilgiyle karşılanan oyun, 24 Ağustos'da Türkiye prömiyerini Bursa'da yapacak ve toplam dokuz şehri gezeceği Anadolu turnesine çıkacak. Erkan Kolçakköstendil'in '12 Numaralı Adam' oyunu, Türkiye'deki tiyatroseverler tarafından merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erkan Kolçakköstendil 12 numaralı adam

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