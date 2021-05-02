Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin keyfi yerinde

Aras Bulut İynemli, yakında final yapacak Çukur dizisi ile 4 sezondur ekranda. Aras Bulut İynemli, İçerde dizisinde gösterdiği başarının ardından, Çukur dizisinin Yamaç’ı olarak oyunculuktaki başarısını perçinledi.

Mayıs sonunda final yapacak olan Çukur’dan sonraki projesi şimdiden merak konusu olmakta. Genç oyuncu, başarılı performansının yanı sıra esprili ve samimi kişiliğiyle de çok seviliyor.

Instagram hesabını takip edenler, eğlenceli, enerjik, cana yakın kişiliğinin de farkında. Oyuncunun son pozlarından birindeki içtenlikli gülüşü ise fotoğrafa bakanları da gülümsetecek kadar neşe saçıyor.





