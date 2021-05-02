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Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin keyfi yerinde

02.05.2021 02:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisi finale doğru ilerlerken dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, sosyal medyadan paylaşımlarına son sürat devam ediyor.

Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin keyfi yerinde

Aras Bulut İynemli, yakında final yapacak Çukur dizisi ile 4 sezondur ekranda. Aras Bulut İynemli, İçerde dizisinde gösterdiği başarının ardından, Çukur dizisinin Yamaç’ı olarak oyunculuktaki başarısını perçinledi.

Mayıs sonunda final yapacak olan Çukur’dan sonraki projesi şimdiden merak konusu olmakta. Genç oyuncu, başarılı performansının yanı sıra esprili ve samimi kişiliğiyle de çok seviliyor.

Instagram hesabını takip edenler, eğlenceli, enerjik, cana yakın kişiliğinin de farkında. Oyuncunun son pozlarından birindeki içtenlikli gülüşü ise fotoğrafa bakanları da gülümsetecek kadar neşe saçıyor.

arasbulutiynemli

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Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
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