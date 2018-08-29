MAGAZİN

Çukur'un yeni sezonu heyecanla bekleniyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.08.2018 15:12 | Son Güncelleme

Başrollerini Aras Bulut İğnemli ve Dilan Deniz Çiçek'in paylaştığı Çukur hayranları tarafından merakla bekleniyor! Berkay Ateş'in de kadroya dahil olduğu Çukur'u sevenleri özledi

Çukur'un yeni sezonu heyecanla bekleniyor!

Show TV'nin fenomen yapımı 'Çukur', televizyon eleştirmeni Mesut Yar'ın, 'En Çok İzlenen Diziler Hangileri?' anketinde ilk sırada yer aldı.

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, 'En Çok İzlenen Diziler Hangileri?' başlıklı yazısı şöyle:
"Sosyal deneyler yapmaya devam ediyorum kendi sosyal medya hesaplarım üstünden. Dün 'En çok hangi diziyi özlediklerini' sordum okurlara. Yüzde 53 bu 4 seçenekli ankete 'Çukur' diyerek yanıt verdi. Yüzde 25, anketi 'İstanbullu Gelin' seçeneği üzerinden yanıtlarken, yüzde 16'lık kesim 'Diriliş Ertuğrul', yüzde 6'lık kesim de 'Yasak Elma' dedi.

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Anket sonuçlarından ziyade yorumlarda yazılan, özlenen diziler arasında ilk sırayı 'Leyla ile Mecnun' aldı. 'Behzat Ç.' ve 'Ekmek Teknesi' de çok özlenmiş.
Bu arada 'Dizi izlemiyorum' diyen ciddi bir çoğunluk var ki bana göre sektörün de şapkayı önüne koyması gerekiyor. "

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