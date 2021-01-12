Çukur ve Yasak Elma yarışı...11 Ocak 2021 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

11 Ocak Pazartesi akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 11 Ocak 2021 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.
Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; 11 Ocak Pazartesi akşamı Çukur, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Maraşlı, Sefirin Kızı ve Uyanış: Büyük Selçuklu programları izleyicilerle buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?
TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 11 Ocak 2021 Pazartesi reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 11 Ocak total reyting rakamları açıklandı.
11 Ocak Pazartesi total reyting sıralaması** şöyle oldu;
TRT 1 ekranlarına gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ise en çok izlenenler sırasında birinciliği aldı.
Show TV’nin sevilen dizisi Çukur ise total listede ikinci sıradan kendisine yer buldu.
Fox TV ekranlarına gelen Yasak Elma dizisi totalde en çok izlenen programlar listesinde üçüncü sıraya yerleşti.
Fox TV’nin fenomen haber programı Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber total reyting listesinde dördüncü oldu.
ATV’nin sevilen kadın programı Esra Erol’da total reyting listesinde beşinci sırada yer aldı.
AB reyting listesinde ise ilk sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, dördüncü sırada Uyanış Büyük Selçuklu özet bölümü yerini aldı. Beşinci sıraya Çukur dizisinin yeni bölümü yerleşti.
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