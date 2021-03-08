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Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yamaç ve Vartolu arasındaki ipler kopuyor!

08.03.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yamaç ve Vartolu arasındaki ipler kopuyor!

Çukur dizisi, Show TV ekranlarında 3. Sezonu yayınlanan, izleyici tarafından ilgiyle takip edilen bir dizidir. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstenli, Rıza Kocaoğlu ve Kubilay Aka gibi ünlü isimlerin yer aldığı Çukur, geçtiğimiz bölümü ile izleyiciyi her hafta olduğu gibi ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26. Bölüm özet!

Başrollerini, Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstenli ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin paylaştığı Çukur dizisi Show TV ekranlarında her hafta Pazartesi günleri saat 20.00’de yayınlanıyor. Büyük bir beğeni ve heyecanla izlenen dizinin hayranları son bölümde ne olduğu ile ilgili araştırmalara başladı. Peki Çukur son bölümde ne oldu? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 26. Bölüm özet!

Çukur 4. Sezon 26. Bölümde ne oldu?

Yamaç'ın Çukur hakkında söylediği sözlerin dikkat çektiği bölümde mahallenin değişiminden rahatsız olduğunu ifade eden Yamaç, yaptığı konuşmayla Amca'ya meydan okuyor. Çukur'u eski haline döndüreceğini söyleyen Yamaç ve Amca arasında yaşanacaklar ise merak konusu oldu.

Çukur’un adamlarına dövmesini gösteren Vartolu “Benim sizden bir farkım yok. Ben de sizlerden biriyim!” sözleriyle şaşırtırken, Vartolu’nun yanına geçen adamlar İdris’in yüzüne bakamıyor. İdris’in olayların sorumlusu olarak gördüğü Selim’e, “Hepsini kontrol edecek olan da dertlerini dinleyecek olan da sensin. Sen ne yapmışsın? Adamlar dara düşmüşler, yanına gelmemişler!” sözleri dikkat çekiyor. Saadet’in evlilik haberiyle çılgına dönen Vartolu’nun neler yapacağı heyecanla izlendi.

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Çukur 27. Bölüm fragmanı!

Çukur, uçurumun eşiğine doğru sürükleniyordur. Koçovalılar ile Vartolu arasındaki mücadele artık İdris Koçovalı ile Vartolu arasında yaşanmaktadır. Vartolu, Çukur’u ele geçirmek için hamlaler yaparken asıl büyük darbeyi İdris Koçovalı’dan alır. İdris, Saadet’i evlendirmeye kararlıdır ve mahallenin kalbinde herkesi düğüne davet eder. Bu sırada Yamaç, bir yanda Vartolu ile babası arasındaki mücadelede dengeyi sağlamaya çalışırken, öteki yanda Sena ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışır. Ancak sırlar, aşıklar arasındaki mesafeyi daha da açacaktır. Emrah, Nazım ve Vartolu ile iş birliği yapmaya yeşil ışık yakan Selim’in ise Çukur’u nasıl bir fırtınaya sürükleyeceği soluksuz beklenecek.


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