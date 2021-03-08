Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yamaç ve Vartolu arasındaki ipler kopuyor!

Başrollerini, Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstenli ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin paylaştığı Çukur dizisi Show TV ekranlarında her hafta Pazartesi günleri saat 20.00’de yayınlanıyor. Büyük bir beğeni ve heyecanla izlenen dizinin hayranları son bölümde ne olduğu ile ilgili araştırmalara başladı. Peki Çukur son bölümde ne oldu? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 26. Bölüm özet!

Çukur 4. Sezon 26. Bölümde ne oldu?

Yamaç'ın Çukur hakkında söylediği sözlerin dikkat çektiği bölümde mahallenin değişiminden rahatsız olduğunu ifade eden Yamaç, yaptığı konuşmayla Amca'ya meydan okuyor. Çukur'u eski haline döndüreceğini söyleyen Yamaç ve Amca arasında yaşanacaklar ise merak konusu oldu.

Çukur’un adamlarına dövmesini gösteren Vartolu “Benim sizden bir farkım yok. Ben de sizlerden biriyim!” sözleriyle şaşırtırken, Vartolu’nun yanına geçen adamlar İdris’in yüzüne bakamıyor. İdris’in olayların sorumlusu olarak gördüğü Selim’e, “Hepsini kontrol edecek olan da dertlerini dinleyecek olan da sensin. Sen ne yapmışsın? Adamlar dara düşmüşler, yanına gelmemişler!” sözleri dikkat çekiyor. Saadet’in evlilik haberiyle çılgına dönen Vartolu’nun neler yapacağı heyecanla izlendi.