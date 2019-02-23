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Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!

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SİNEMA TV  | 23.02.2019 11:33 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarının dikkat çeken dizilerinden Arka Sokaklar yeni bölümüyle ekranlara geldi. Arka Sokaklar yine ekranların en çok izlenileni olmayı başardı.

Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!

Kanal D’nin, Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı fenomen dizisi “Arka Sokaklar” dün akşam (22 Şubat Cuma) yayınlanan bölümü ile yine zirvede.

Arka Sokaklar, Tüm Kişilerde 9,74 reyting 21,33 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibini kahreden ölüm! Arka Sokaklar 506. son bölüm izle!Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibini kahreden ölüm! Arka Sokaklar 506. son bölüm izle!

Arka Sokaklar, yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

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