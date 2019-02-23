Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!

Kanal D’nin, Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı fenomen dizisi “Arka Sokaklar” dün akşam (22 Şubat Cuma) yayınlanan bölümü ile yine zirvede.

Arka Sokaklar, Tüm Kişilerde 9,74 reyting 21,33 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

Arka Sokaklar, yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

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