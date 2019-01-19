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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da alnından öpmüştü! Büyük jest

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
POLİTİKA  | 19.01.2019 10:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı’nda alnından öptüğü yaralı genç Ahmet Onay’ın sözlendiği gün yüzüklerini taktığı görüntüleri ortaya çıktı.

15 Temmuz’un sembol isimlerinden Ahmet Onay, hain darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı’nda yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o gece yaralanan genç Ahmet Onay’ı alnından öptü. Onay’ın geçtiğimiz günlerde sözlendiği ve söz yüzüklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldığı ortaya çıktı.

15 Temmuz gecesi manevi anlamda çok şey kazandığını söyleyen Ahmet Onay “En azından ölüm anını tatmış olduk. Çok mühim bir olay sonrasında bu hisleri yaşamış olduk. Cumhurbaşkanımız ile yol yürümek hayalimizdi. Yine bu yolda bu davada taş üstüne taş koyma imkanımız olduysa ne mutlu bize” dedi.

Hain darbe girişimi gecesine ilişkin Atatürk Havalimanı’nda olan olayların davalarının devam ettiğini söyleyen Onay, “2 buçuk yıl oldu 3’üncü yıla girdik. Ancak hem biz olsun hem avukatlarımız olsun bu alçakların üzerine tam gaz gidiyoruz. Ben inanıyorum ki Türkiye adına yakışır bir şekilde hukuk devleti olduğunu bütün dünyaya bu davalarla birlikte gösterecektir” diye konuştu.

"SÖZ YÜZÜKLERİMİZİ TAKTI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından söz yüzüklerinin takıldığını da kaydeden Onay, “Hayatımda unutamayacağım bir gün yaşadım geçtiğimiz 23 Haziran günü. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden 1 gün önce Esenyurt’ta söz yüzüklerimizi taktı. Bu olay da dolayısıyla bizi çok fazla mutlu etti. Allah kısmet ederse düğün yapacağız. Cumhurbaşkanımızı da davet edeceğiz düğünümüze. Başta yüce Türk milletine Allah yardımcı olsun, Doğu Türkistan’daki kardeşlerimize, tüm Müslüman coğrafyasının Rabbim yardımcısı olsun. İnanıyorum ki hilal, haçtan üstün gelecek" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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