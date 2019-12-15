MAGAZİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan CZN Burak'ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 10:02 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaştığı yemek videolarıyla fenomen haline dönüşen 'CZN Burak' lakaplı Burak Özdemir'e gece sürprizi.... CZN Burak'ın yanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir süre sohbet etti. CZN Burak'ın oldukça heyecanlandığı o anlarda üzerinde 'Reis' yazılı pidenin kısa sürede hazırlanıp objektiflere yansıması ise geceye damgasını vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan CZN Burak'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada paylaştığı yemek ve tatlılarla fenomen haline gelen 'CZN Burak' lakaplı Burak Özdemir'e sürpriz yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan makam arabasından çıkarak kısa bir süreliğine CZN Burak ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Etraftakilerin heyecanlı bakışları altında gerçekleşen görüşmede CZN Burak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çay ikramında bulunmak istedi. Erdoğan 'alacağım olsun' diyerek 'künefe satışları nasıl' diye sordu...

"SİZDEN SONRA SATIŞLAR ARTAR"

Oldukça heyecanlı olduğu görülen CZN Burak bu soru üzerine 'Sizden sonra satışlarımız artar Başkanım' diye karşılık verdi. CZN Burak personeli de dakikalarla sınırlı olan bu sohbete bir sürprizi yetiştirerek ilginç bir rekora imza attı. Lokanta çalışanları kısa bir sürede üzerine 'REİS' yazdıkları pideyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu yere yetiştirdi. CZN Burak ile Cumhurbaşkanı Erdoğan pideyi tutarak kameralara poz verdi.

CZN Burak kısa süren ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la vedalaşmadan önce cep telefonu ile selfie çekti. Etraftaki kalabalığın coşkulu alkışlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan makam arabasına binerek yoluna devam etti.

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
Akit yazarından Bakanlığa 'Aleyna Tilki' tepkisi: 'Satanist şarkıcı kız...'Akit yazarından Bakanlığa 'Aleyna Tilki' tepkisi: 'Satanist şarkıcı kız...'
O isimlerin sert yorumlarına yanıt verdi! Olay olduO isimlerin sert yorumlarına yanıt verdi! Olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CZN Burak cumhurbaşkanı erdoğan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 3 yorum
tipinde sahte bi gülümseme her daim anlamıştım..
NEZAMAN UYANICAZ EY TÜRK MİLLETİ !!!!
allah yardımcın olsun reis
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Çöpler ayrıştı, Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle buluştu

Çöpler ayrıştı, Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle buluştu

Ünlü oyuncu Maitland Ward yetişkin filmi yıldızı oldu!

Ünlü oyuncu yetişkin filmi yıldızı oldu!

Antalya'da yıldızlı yılbaşı

Antalya'da yıldızlı yılbaşı

Deniz Akkaya'dan küvet pozu sonrası yatak pozu

Küvet pozu sonrası yatak pozu

Okan Kurt’un Tuzla-Galatasaray maçındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu!

Tuzla-Galatasaray maçına damga vuran dil!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.