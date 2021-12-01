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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

01.12.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Eğitim Şurası'ndan yaptığı konuşmada, "Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız. Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır. Başöğretmenlere ilave derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şurası'na katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar.

Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz.

Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hak, görev ve sorumlulukları netleştiriyoruz.

10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır.

Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız.

Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır.

(Başoğretmenlere) Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz.

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Recep Tayyip Erdoğan
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