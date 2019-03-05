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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'da "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtımı Töreni"nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını sizlerin desteğiyle aldık. Haliç bataklığı demek, CHP bataklığı demektir. İstanbul'da çöp dağlarını biz kaldırdık. Şu anda İstanbul'da 6,5 milyon eve doğal gaz ulaştırdık. 1994 yılında göreve geldiğimizde adeta sorunların altında ezilen İstanbul'u sadece ayağa kaldırmakla kalmadık bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik. Yeni Karaköy iskelesini inşa ettik. Beyoğlu'nda 9 park yaptık, Taksim Meydanı'nı yeniden düzenledik. Atatürk Kültür Merkezi'ni muhteşem bir şekilde inşa ediyoruz. CHP çevreden anlamaz, çevre bzim işimiz.

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz, yarın talep toplamaya başlıyoruz.

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