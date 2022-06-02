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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

02.06.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Araştırma Projeleri ödül töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2003'ten bu yana 4 milyar kitap dağıtıldığını söyleyen Erdoğan, "Artık yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynak dağıtacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Öğrencilere artık yardımcı kaynak da verileceğini belirten Erdoğan, sene sonuna kadar 100 milyon kitap dağıtılacağını belirtti. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

"BİRİLERİNİN NEIL ARMSTRONG'U VARSA..."

"Önemli olan birileri ne yapıyor demek değil, birilerinin yaptığını geçebiliyor muyuz, buna bakmak. Batı'nın ahlaksızlığını değil ilmini alacaksın, ona da kendi mührünü vuracaksın. Birilerinin Neil Armstrong'u varsa bizim de Ahmet'imiz, Ayşe'miz, Fatma'mız var."

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"GENÇLERLE BİRLİKTE YÜRÜYEN YORULUR MU?"

"Biz sık sık şu soruyla karşılaşıyoruz; 'Cumhurbaşkanım siz yorulmuyor musunuz?' Biz de diyoruz ki; Gençlere birlikte yürüyen, mücadele veren insan yorulur mu? Enerjiyi sizden alıyorum. Bu enerjiyi de eserlere veriyorum. Siyasi hayatımı boyunca gençleri desteklemenin mücadelesini verdim. Genç kızlarımızın eğitim hakları başörtüsü bahane edilerek engellendi."

"DARBE SADECE SİYASETE YAPILMADI"

"Bu ülkede darbe sadece siyaset kurumuna, milli iradeye yapılmadı. Darbelerin asıl yıkıcı etkisi eğitim başta olmak üzere gençlerin geleceğini şekillendiren alanlarda görüldü. Mesleki eğitimin önü kesilerek gençlerimizin geleceği karartıldı. Genç kızlarımızın eğitim hakkı başörtüsü bahanesi ile engellenerek ayrımcılık yapıldı."

"ÖĞRENCİLERE DAĞITACAĞIZ"

"2003 yılından beri ücretsiz olarak ders kitaplarını veriyoruz. Şu ana kadar 4 milyar kitabı ücretsiz dağıttık. Artık yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynak dağıtacağız. Bu yeni uygulamanın öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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