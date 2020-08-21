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Cumhurbaşkanı Erdoğan gaz müjdesini verdi! Ünlüler bakın ne dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 15:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde 'Millete Sesleniş' konuşmasında müjdeyi verdi. Karadeniz'de gaz keşfini duyuran Erdoğan'ın ardından ünlü isimler fikirlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gaz müjdesini verdi! Ünlüler bakın ne dedi

Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün vereceği müjdeye odaklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeyle ilgili detayları açıklamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" dedi.

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Müjdenin ardından ünlü isimlerden de paylaşımlar geldi. İlk paylaşım Demet Akalın'dan geldi. Akalın paylaşımında "Hayırlı olsun kaç sene yetiyor" sorusunu sordu.

Ekran Alıntısı

Hasan Kaçan ise "Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Sonsuz şükürler olsun" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Tuğba Ekinci ise Erdoğan'ı paylaşarak "Helal" notunu düştü.

Metin Şentürk de müjdeden sonra duygularını paylaştı ve "Türkiyemiz tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Rabbim devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun" dedi.

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