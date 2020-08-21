Son dakika! Türkiye nefesini tuttu! Peş peşe 'müjde' açıklamaları

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla görüşürken çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz, sevinçte biriz, hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KALIN'DAN MÜJDE PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, 'Müjdeye 2 saat kala' notuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdağan'ın tarihi açıklamayı yapmasına 2 saat kala Twitter hesabından paylaşım yaptı. Kalın, 'Müjdeye 2 saat kala' notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.





