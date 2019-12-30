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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Hande Yener ve Demet Akalın'a etek boyu eleştirisi! Akalın tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Hande Yener ve Demet Akalın'a etek boyu eleştirisi! Akalın tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 09:59 | Son Güncelleme

Hande Yener ve Demet Akalın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından ise ünlü şarkıcılara etek boyu eleştirisi geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Hande Yener ve Demet Akalın'a etek boyu eleştirisi! Akalın tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı sosyal sorumluluk projesinde yer alacak sanatçılar Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Yener ve Akalın'ın etekleri sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiği Demet Akalın ve Hande Yener'in kıyafetlerinin kapalılığı, etek boylarının uzunluğu sosyal medyada çok fazla konuşuldu ve yorum yağdı. Akalın ise gelen tepkilere daha fazla dayanamayarak şu yanıtı verdi:

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"Sulu kar yağıyor İstanbul'da... Mini eteği bu yaştan sonra hayatımda değil sadece sahnede tercih ediyorum. Keşke tebrikler biz ne yapabiliriz deseydiniz! Muhalefet olmanın da bir adabı olmalı bence..."

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