Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Demet Akalın, Haluk Levent paylaşımına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı sosyal sorumluluk projesinde yer alacak sanatçılar Hande Yener ve Demet Akalın ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından Akalın'ın kendisi kadar eteği de gündem olmuş ve eleştiri toplamıştı.

Demet Akalın'a sosyal medyada yorum yağmaya devam ediyor. Son olarak kendisine "Saraya Haluk Levent

davet edilmeliydi. Haluk Levent’in yaptığı çalışmalar yetkili bakanlıklar aracılığı ile geliştirilip büyütülmelidir. Binlerce Memuru ve milyarlarca bütçesiyle kamunun yapamadığını adam tek başına yapıyor" diyerek eleştiren bir takipçisine Akalın yanıt verdi.

'BEN RANDEVU ALDIM!'

Demet Akalın kendisine gelen bu yoruma şu yanıtı verdi:

"Ben çağrılmadım! Bizzat randevu aldım! Cumhurbaşkanı hepimizin! Hayırdır niye bu kadar rahatsız oldunuz? Artı Haluk Levent'i de ayakta alkışlıyorum. Ben elini cebine atamayan cimrilerden değilim. Bir kurum için bağış da toplamam! Her zaman Mehmetçiğin ve hasta bebeklerin yanındayım."

HALUK LEVENT'DEN DE YANIT GELDİ

Haluk Levent de kendisini böyle bir tartışmanın içinde bulunca şu yanıtı verdi: "Dün bu konu ile ilgili flood yayınladım. Yani bizleri lütfen kurumlarla kişilerle karşılaştırmayın. Kimseyi üzmeyelim. Bizi takdir etmiş olmanız bize onur verir ama ötekileştirmek bizleri üzer."

