Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda acı olay! 22 yaşındaki genç kız raylara atlayarak intihar etti

Olay, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki E.D. isimli genç kız metro istasyona geldiği esnada raylara atladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Genç kıza çarpan tren bir anda dururken vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından raylara atlayan E.D. çıkarıldı. Sağlık ekipleri ise genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşanan olay nedeniyle metro seferleri çift yönlü durduruldu.



Seferlerin aksaması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluşurken bazı vatandaşlar ise raylardan yürümek zorunda kaldı. 1 saat süren çalışmaların ardından metro seferleri normale döndü. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





