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Cumhurbaşkanlığı'ndan 'küresel grip salgını' genelgesi

sesamos sesamos
SAĞLIK  | 13.04.2019 06:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, influenza virüslerinin yol açtığı bir solunum yolu hastalığı olan, özellikle sonbahar ve kış aylarında görülen ve mevsimsel olarak seyreden influenzanın (grip) zaman zaman pek çok kişinin ölümüyle sonuçlanan salgınlara neden olduğu, zaman zaman da küresel çapta görülen ve pandemi olarak adlandırılan salgınlara yol açabildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'küresel grip salgını' genelgesi

Küresel grip salgınına (pandemi) ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İnfluenza virüslerinin genetik yapısında meydana gelen değişikliklere bağlı yeni tipte bir influenza virüsü ortaya çıkabildiği ve insandan insana kolayca geçiş yeteneği kazanabildiği kaydedilen genelgede, yeni tipte influenza virüsü ile daha önce hiç teması olmayan veya virüsün yol açacağı enfeksiyonun gelişmesine yatkın olan kişilerin önemli bir kısmının etkilenmesiyle pandeminin ortaya çıkabildiği ifade edildi.

ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Genelgede, nüfusun büyük çoğunluğunu etkileyebilecek böyle bir pandemi ihtimaline karşı kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı:

  • Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının pandemiye yönelik görev ve sorumluluklarının belirtildiği 'Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı' (Plan) 'www.grip.gov.tr' adresinde yayımlanacak. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgilendirmeler ve güncel duyurular, bu adresten düzenli olarak yapılacak.

  • Pandemi sırasında yapılacak çalışmaların belirlenmesi ve pandeminin toplumdaki etkisinin azaltılması amacıyla valiliklerin koordinasyonunda, "Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planı" hazırlanacak.

  • Küresel bir grip salgınında hizmet sunumunun aksamaması amacıyla il sağlık müdürlükleriyle işbirliği içinde pandemi hazırlık çalışmaları yapılarak hastaneler ve tedavi merkezlerinin yanı sıra kamu kurumlarında da sağlık hizmeti verilebilmesi için ilde ihtiyaç duyulan ek hizmet, birim, alan, araç ve malzemelerin tedariki ile bunların hizmete sunulması planlanacak.

  • Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi amacıyla merkezde Sağlık Bakanlığı, illerde ise valiliklerin koordinasyonunda il sağlık müdürlükleri tarafından bilgilendirme ve iş birliği toplantıları düzenlenecek, uygulamalar Sağlık Bakanlığınca takip edilecek.

  • Pandemi döneminde kamu hizmetlerinde herhangi bir aksaklığa yol açmayacak şekilde gerekli tedbirler alınacak, "Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı" ve "Pandemik Influenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planı"nın uygulanması ve bu kapsamdaki görevlerin yerine getirilmesi konusunda Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatınca ihtiyaç duyulacak her türlü katkı ve destek bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle sağlanacak.

    • (AA)

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