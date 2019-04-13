Cumhurbaşkanlığı'ndan 'küresel grip salgını' genelgesi

Küresel grip salgınına (pandemi) ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İnfluenza virüslerinin genetik yapısında meydana gelen değişikliklere bağlı yeni tipte bir influenza virüsü ortaya çıkabildiği ve insandan insana kolayca geçiş yeteneği kazanabildiği kaydedilen genelgede, yeni tipte influenza virüsü ile daha önce hiç teması olmayan veya virüsün yol açacağı enfeksiyonun gelişmesine yatkın olan kişilerin önemli bir kısmının etkilenmesiyle pandeminin ortaya çıkabildiği ifade edildi.

ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Genelgede, nüfusun büyük çoğunluğunu etkileyebilecek böyle bir pandemi ihtimaline karşı kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı: