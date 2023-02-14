Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! 'Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, seçim tarihiyle ilgili tartışmalar da sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülke sana 20 yıl verdi. Darbe gördü sayende. Covid’de 5 maskeye muhtaç ettin. Ormanlarımız yandı, uçak bulamadın. Ekonomiyi çökerttin. Depremde yıkıldık. Hep beceriksizdin. Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok. Bir beceriksizliğe daha katlanamayız. Seçimden korkma.

Ya da kork, seçim zamanında yapılacak!"

Bu ülke sana 20 yıl verdi. Darbe gördü sayende. Covid’de 5 maskeye muhtaç ettin. Ormanlarımız yandı, uçak bulamadın. Ekonomiyi çökerttin. Depremde yıkıldık. Hep beceriksizdin. Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok. Bir beceriksizliğe daha katlanamayız. Seçimden korkma. February 14, 2023



