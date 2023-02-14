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Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! 'Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok'

14.02.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ili etkiledi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken seçim tarihi tartışmaları da devam ediyor. Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Seçim zamanında yapılacak!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! 'Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, seçim tarihiyle ilgili tartışmalar da sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülke sana 20 yıl verdi. Darbe gördü sayende. Covid’de 5 maskeye muhtaç ettin. Ormanlarımız yandı, uçak bulamadın. Ekonomiyi çökerttin. Depremde yıkıldık. Hep beceriksizdin. Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok. Bir beceriksizliğe daha katlanamayız. Seçimden korkma.

Ya da kork, seçim zamanında yapılacak!"


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