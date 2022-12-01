MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır'dan duygulandıran paylaşım

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır'dan duygulandıran paylaşım

01.12.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, 28 Haziran'da hayata veda etmişti. Usta oyuncunun 52 yıllık hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, eşinin sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır'dan duygulandıran paylaşım

Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde 85 yaşında hayata veda etmişti. Birçok unutulmaz filme imza atan Arkın'ın vefatı, televizyon ve sanat dünyasını yasa boğmuştu. Usta sanatçının eşi Betül Cüreklibatır, Arkın ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

ŞİMDİ HAYALLERE SARILIYORUM"

Eşinin sosyal medya hesaplarından yıllar önce çekilen bu fotoğrafını yayınlayan Betül Cüreklibatır, paylaşıma "Şimdi hayallere sarılıyorum" notunu düştü. 

3543792_85b45335251d283d7e2b7e17c4f47630_640x640

"BETÜL'DEN ÖNCE ÖLMEK İSTERİM"

Eşi Betül Cüreklibatır'a aşkından her fırsatta bahseden Cüneyt Arkın, 2020 yılında Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta, "Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!" demişti.

Başlıksız-1

Hatta Cüneyt Arkın, "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül’ümü kaybettiğim an ben de yok olurum..." ifadelerini kullanmıştı.

Cüneyt Arkın’ın oğlundan duygulandıran paylaşım: Babam çıkıp şimdi gelse... Cüneyt Arkın’ın oğlundan duygulandıran paylaşım: Babam çıkıp şimdi gelse...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göbek ve göğüs dekoltesi olay oldu! Fiziğini gören...Göbek ve göğüs dekoltesi olay oldu! Fiziğini gören...
15 yaşındaki sevgilim kocamdan iyi demişti... Gülizar'ın sözleri herkesi afallattı!15 yaşındaki sevgilim kocamdan iyi demişti... Gülizar'ın sözleri herkesi afallattı!
Telefonu bir kaldırdım 'Alo abi ben Alaattin Çakıcı!Telefonu bir kaldırdım 'Alo abi ben Alaattin Çakıcı!
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkın Oyuncu yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

Herkes asgari ücrete kilitlenmişken heyecanlandıran promosyon çıkışı!

Herkes asgari ücrete kilitlenmişken heyecanlandıran promosyon çıkışı!

Asgari ücret maratonu başladı! İşte ilk açıklamalar...

Asgari ücret maratonu başladı! İşte ilk açıklamalar...

Özgür Demirtaş’tan çok konuşulacak CHP sözleri! Kadrodaki isimleri görünce öve öve bitiremedi

Özgür Demirtaş’tan çok konuşulacak CHP sözleri! Kadrodaki isimleri görünce öve öve bitiremedi

'Bakan Bey müjdeyi verdi' diyerek duyurdu! 'SGK prim farkı giderilecek'

'Bakan Bey müjdeyi verdi' diyerek duyurdu! 'SGK prim farkı giderilecek'

Düşük faizli konut kredisi için düğmeye basıldı! İşte kulislerde konuşulan rakamlar!

Düşük faizli konut kredisi için düğmeye basıldı! İşte kulislerde konuşulan rakamlar!

Uydu tamir etmeye gitti, evin kızına aşık olunca olanlar oldu

Uydu tamir etmeye gitti, evin kızına aşık olunca olanlar oldu

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.