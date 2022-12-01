Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır'dan duygulandıran paylaşım

Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde 85 yaşında hayata veda etmişti. Birçok unutulmaz filme imza atan Arkın'ın vefatı, televizyon ve sanat dünyasını yasa boğmuştu. Usta sanatçının eşi Betül Cüreklibatır, Arkın ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

ŞİMDİ HAYALLERE SARILIYORUM"

Eşinin sosyal medya hesaplarından yıllar önce çekilen bu fotoğrafını yayınlayan Betül Cüreklibatır, paylaşıma "Şimdi hayallere sarılıyorum" notunu düştü.

"BETÜL'DEN ÖNCE ÖLMEK İSTERİM"

Eşi Betül Cüreklibatır'a aşkından her fırsatta bahseden Cüneyt Arkın, 2020 yılında Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta, "Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!" demişti.

Hatta Cüneyt Arkın, "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül’ümü kaybettiğim an ben de yok olurum..." ifadelerini kullanmıştı.