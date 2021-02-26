MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cüneyt Arkın'ın paylaşımı olay oldu! Beğeni yağdı

Cüneyt Arkın'ın paylaşımı olay oldu! Beğeni yağdı

26.02.2021 09:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cüneyt Arkın'ın paylaşımı olay oldu! Beğeni yağdı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından en büyük korkusunu paylaştı. 'Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum' diyen Arkın'ın gönderisine binlerce beğeni geldi.

Rol aldığı filmlerle Türk sinemasına damgasını vuran Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor. 83 yaşındaki oyuncu, eşiyle olan pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Cüneyt Arkın, eşi Betül Arkın'a olan aşkını ve dünyada yalnızca onu kaybetmekten korktuğunu anlatan bir paylaşımla bulundu.

"EŞİMİ KAYBETMEKTEN KORKUYORUM"

Arkın, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımda da eşine olan büyük aşkını ifade etti. "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül'ümü kaybettiğim an ben de yok olurum" diyen oyuncuya sosyal medyada, "Ne kadar güzel hala göz göze, diz dize olmak. Allah size upuzun, el ele bir ömür nasip etsin. Güzel sevmek gerek tıpkı sizler gibi.. Örneksiniz bizlere..." yorumları yapıldı.

6037d99455428718c4582d0c

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Doğum gününü böyle kutladı! "Seni seviyorum yosun gözlüm"Doğum gününü böyle kutladı! "Seni seviyorum yosun gözlüm"
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurduO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkın, Instagram,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
hayırlı haftalar cüneyt abi
MAŞALLAH
iste adam ya allah uzun ömür versin büyük ustat güzel insan

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı

ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı

Otomobilin çarptığı motosikletlinin bacağı koptu

Otomobilin çarptığı motosikletlinin bacağı koptu

Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı

Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı

Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu veda etti

Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu veda etti

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Canlı yayında ilginç anlar! Olay oldu

Canlı yayında ilginç anlar! Olay oldu

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç'ten tecavüz sahnesi itirafı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç'ten tecavüz sahnesi itirafı

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Diğer Haberler

Buse Narcı son haliyle şoke etti! 'Hilal Altınbilek olmuşsun'

Son haliyle şoke etti! 'Hilal Altınbilek olmuşsun'

Arzum Onan'ın bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Şeyma Subaşı tokasını paylaştı; 2 bin 349 TL'lik toka için yorum yağdı

Tokanın fiyatını duyanlar sessiz kalamadı!

Aleyna Tilki yeni şarkısıyla gündemde! Sosyal medya yıkıldı

İngilizce şarkısı sosyal medyayı salladı

Kenan Doğulu'dan Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım: Seni seviyorum yosun gözlüm

Doğum gününü böyle kutladı! "Seni seviyorum yosun gözlüm"

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ödül oyununda sinirler gerildi! 25 Şubat Perşembe Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor ödül oyununda şok kavga!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.