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Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu nasıl? İşte son durumu

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.08.2018 10:27 | Son Güncelleme

Cüneyt Arkın'ın menajeri, oyuncunun solunum sıkıntısı yaşayarak yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü haberlerini yalanlayarak rutin kontroller için hastaneye geldiğini söyledi

Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu nasıl? İşte son durumu

Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı haberleri çıkan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

KONTROLLERİNİN ARDINDAN EVİNE DÖNDÜ

Sanatçının menajerlik şirketinden edinilen bilgiye göre, KOAH hastası olan sanatçı, kontroller için bugün Silivri'deki bir özel hastaneye gitti.

Kontrolleri yapılan sanatçı, rutin uygulama doğrultusunda oksijen aldı ve daha sonra evine geri döndü.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı!Usta oyuncu Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı!

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

OĞLUNDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Ardından usta oyununun oğlu Murat Arkın sosyal medya hesabından babasının durumunun iyi olduğunu söyledi. Son durumu ile ilgili olarak oğlu Murat Arkın, instagram hesabından "Babamın sağlığı gayet iyi. Endişelenecek bir durum yok. Dünden bu yana bizleri mesajları ile, duaları ile yalnız bırakmayan sizler vefasınız, dostluksunuz. Sizler bu ülkede hala güzel bir şeyler olabileceğinin en büyük kanıtısınız. Sağolun" açıklamasını yaptı.

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