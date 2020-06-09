Cüneyt Özdemir'e katılan Adalet Bakanı Gül'e Demek Akalın'dan soru geldi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü konuk etti. Cüneyt Özdemir cinayete kurban giden çok sayıda kadının ismini Bakan Gül'e sayarak "Siz bu konuyu çözemiyor musunuz? Çözmek için ne yapmak gerekiyor acaba? Kökten bir çözüm için?" sorusunu yöneltti.

Bakan'a bir soru da yayın sırasında Demet Akalın'dan geldi. Akalın sorusunda "Makamında ziyaret etmiştik çok saygı duyuyoruz kendisine. Bize söz verilmişti kadına şiddet yasası için hayvan eziyetlerini kapsayan bir gelişme var mı sorabilir miyiz üstad?" dedi.

Akalın'ın sorusuna ise Bakan Gül şu yanıtı verdi: "Değerlendirmeleri yapmıştık. Hayvana eziyet kötü muameleyle ilgili idare para cezası var bunun hapis cezasına dönüşmesiyle ilgili çalışma yaptık. Çok gecikmeden de parlamentoda adım atılacağına inanıyorum.'