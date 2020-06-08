Cüneyt Özdemir'den Adalet Bakanı Gül'e eleştiri: 3 yıldır o koltukta oturuyorsunuz hadi çözün

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü konuk etti. Cüneyt Özdemir cinayete kurban giden çok sayıda kadının ismini Bakan Gül'e sayarak "Siz bu konuyu çözemiyor musunuz? Çözmek için ne yapmak gerekiyor acaba? Kökten bir çözüm için?" sorusunu yöneltti.

Bakan Gül de Özdemir'in sorusuna, "Cüneyt Bey gerçekten virüsten beter bir durum. Alçakça, vicdansızca, canice, tüm bu menfur saldırılar bu asla kabul edilir bir durum değil. Bu bir toplumsal sorun, bir insanlık sorunu." şeklinde cevap verdi.

Cevap sonrası Cüneyt Özdemir, Bakan Gül'ü "Peki eksik olan ne Abdulhamit Bey? Bunu sizin çözmeniz gerekmiyor mu? Siz Adalet Bakanı'sınız hadi çözün. 3 yıldır bakın o koltukta oturuyorsunuz." sözleriyle eleştirdi.

İşte Gazeteci Cüneyt Özdemir ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül arasında geçen o konuşma:

"DAHA BÖYLE YÜZLERCE KADIN ADI SAYABİLİRİM"

Cüneyt Özdemir: Bir iki isim saymak istiyorum size Sayın Gül. Ayşe Paşalı, Özgecan Aslan, Ceren Özdemir, Şule Çet, Muhterem Evcil, Emine Bulut, Değer Deniz, Eylem Pesen, Gülay Yaşar, Tuğba Genç. Daha böyle yüzlerce kadın adı sayabilirim. Türkiye'de kadına şiddet meselesi bir türlü çözülemiyor. Bu saydığım isimlerin hepsi sevdiklerini söyleyen sevgilisi, kocası ya da takıntılı sapığı tarafından öldürülen kadınlar. Siz bu konuyu çözemiyor musunuz? Çözmek için ne yapmak gerekiyor acaba? Kökten bir çözüm için?