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Cüneyt Özdemir ve Gülşen Bubikoğlu arasındaki akrabalık bağı! Çok az kişi biliyor

16.02.2021 15:54 | Son Güncelleme:
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Cüneyt Özdemir ve Gülşen Bubikoğlu arasındaki akrabalık bağı! Çok az kişi biliyor

Yeşilçam'ın güzel oyuncularında Gülşen Bubikoğlu'nun Türkiye'nin en çok tanınan gazetecilerinden olan Cüneyt Özdemir arasındaki akrabalık bağını çok az kişi biliyor. Ünlü gazeteci Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu ile evli.

Cüneyt Özdemir'in 2011 yılında evlendiği Zeynep İnanoğlu, Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bübikoğlu'nun hem de Türkiye’nin en meşhur yapımcısı Türker İnanoğlu'nun kızı.

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ZEYNEP İNANOĞLU KİMDİR?

28 Aralık 1977 doğan Zeynep İnanoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir ile 2011 yılında evlendi, Ali Mavi Özdemir adında bir çocukları var. Ancak Zeynep İnanoğlu sadece bundan ibaret değil.

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Zeynep İnanoğlu'nun sahip olduğu kariyer herkesi şaşkına çeviriyor. Türker İnanoğlu ile Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu 1977 yılında dünyaya geldi. Koç Lisesi'ni birincilikle bitirdikten sonra 1999'da Harvard Üniversitesi'nden Elektrik Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu.

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