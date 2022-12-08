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Çuvalla para vermeyin! Kepek sorununu kökten çözen iksir

08.12.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kepek saç sağlığınızı ve hatta moralinizi etkileyebilir. Kepeğin tıbbi adı seboredir ve saç derisine zarar verebilir ve hatta saç dökülmesine neden olabilir. Saç kepeği kadın erkek demeden milyonlarca insanın sorunlarından sadece biri. Kepek sorunu kış mevsiminde daha da sıklaşmaya başlar. Kimyasal içerikli kozmetik ürünlerde aradığınızı bulamadıysanız doğal yöntemlerle kepekten kurtulabilirsiniz. Özellikle kış mevsiminde kepeği azaltmanıza yardımcı olabilecek doğal ilaçlar şu şekilde...

Çuvalla para vermeyin! Kepek sorununu kökten çözen iksir

Aşırı yağlı, yağlı, dökülen, pürüzlü ve kuru saçlar da dahil olmak üzere kış boyunca başa çıkmanız gereken yeterince saç sorununuz zaten var. Bir de kepek var. Mantar, tahriş, yağlı saç derisi ve saç derisindeki yağlarla beslenen Malassezia kepeğin nedenleri olsa da saç derisi kuru ve tahriş olduğu için kışın daha sık görülür. Kepekten nasıl kurtulacağınızı merak ediyorsanız, işte bazı doğal çözümler.

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KEPEKTEN KURTULMANIZA YARDIMCI OLACAK DOĞAL ÇÖZÜMLER

Kepek, bir tür mantar enfeksiyonudur ve düzensiz fırçalama veya saç yıkama, stres, Parkinson, yanlış şampuan veya şampuan kullanmama gibi sebeplerden de kaynaklanabilir. Kışlar, cilt pH'ı dengesini bozup cildi kuruttuğu için kepeği daha da kötüleştiriyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE LİMON

Limondaki sitrik asit saç derisini temizler ve hindistancevizi yağı saç derisini besler. Bu iki bileşen birlikte kepeği önlemeye ve ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

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NASIL YAPILIR?

Tek ihtiyacınız olan, eşit miktarda limon suyuyla karıştırılmış 2 yemek kaşığı ılık hindistancevizi yağı. Saç derisine hafifçe masaj yapın ve şampuanlamadan önce 20 dakika bekletin. Ardından durulayın.

BADEM YAĞI VE ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı, antifungal ve anti-mikrobiyal özelliklere sahiptir ve evde kepek tedavisi için en iyi çözümlerden biridir. Ayrıca ölü deriyi ve kimyasal birikimi temizlemeye yardımcı olur. Öte yandan badem yağı kepeğe neden olan mantar ve mayayı dengelemeye yardımcı olur.

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NASIL YAPILIR?

İki damla çay ağacı yağını 50 ml badem yağıyla karıştırın ve saç derisine nazikçe masaj yapın. 30 dakika sonra normal şampuanla yıkayın.

ALOE VERA VE NEEM

Her ikisi de mükemmel antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir ve kepekle savaşmak için mükemmel bir kombinasyon oluşturur. Ayrıca yatıştırıcı ve serinletici özelliklere sahip oldukları için en iyi kombinasyondurlar.

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NASIL YAPILIR?

2 yemek kaşığı aloe vera jelini 10-15 taze neem yaprağıyla karıştırın. Pürüzsüz karışımı saç derinize ve hatta saçınıza uygulayın ve 30 dakika bekletin. Kepek önleyici bir şampuanla yıkayın.

ELMA SİRKESİ İLE ÇEMEN OTU MASKESİ

Çemen otu, kepeği önleyen ve saç derisini besleyen nikotinik asit içeriği ve protein içerir. Bu nedenle saç uzamasını da hızlandırabilir.Elma sirkesi kepeği kontrol ederek saçları güçlendirir ve saç derisinin pH seviyesini dengeler.

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NASIL YAPILIR?

Yaklaşık 2 yemek kaşığı çemen yaprağını veya tohumunu geceden ıslatın ve sabahları öğütün. ½ çay kaşığı elma sirkesi ekleyin ve iyice karıştırın. Saç derisine ve saça uygulayın ve yarım saat bekletin. İyi bir kepek önleyici şampuanla yıkayın ve sonrasında saç kremi sürmeyi unutmayın.

MUZ, LİMON VE BAL MASKESİ

Bu üç bileşen kepeği iyileştirir, saçı nemlendirir ve birikmeyi temizleyerek saç derisini temizler.

NASIL YAPILIR?

Bir muzu ezin, birkaç damla limon ekleyin ve maske yapmak için bir çay kaşığı bal ekleyin. Saç derisine uygulayın ve 30 dakika sonra yıkayın.


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