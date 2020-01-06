CZN Burak evi yanan ailenin yardımına koştu

Sosyal medyada paylaştığı yemek ve tatlı videolarıyla fenomen haline gelen 'CZN Burak' lakaplı Burak Özdemir, son paylaşımı ile gönülleri fethetti.

İhtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla da dikkat çeken Burak Özdemir, bu defa evi yanan bir ailenin yardımına koştu. Ünlü şef, ailenin evini baştan aşağıya yeniledi ve içeriye de yeni eşyalar aldı. CZN Burak'ın paylaşımı kısa sürede milyonlarca görüntülenme ve beğeni aldı.

CZN Burak'ın videosuna, usta oyuncu Cüneyt Arkın da "En güzel bağ sevgidir" yazarak yorum yaptı.

CZN BURAK KİMDİR?

CNZ Burak lakaplı, Burak Özdemir, 24 Mart 1994 tarihinde dünyaya geldi. , Hatay Medeniyetler Sofrası Aksaray'ın sahibi olan Burak Özdemir'i Türk yemek tarifleri hazırlama ve sunma tekniği onu internette ünlü yaptı.

Açık Öğretim Fakültesinde eğitimini sürdüren Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi, Hatay’da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul’da da şube açtı.

Sosyal medyada paylaştığı video ve resimlerle ile sosyal medyanın yeni fenomeni olan Burak Özdemir, bu sayede Hatay Medeniyetler Sofrası’nı sosyal medyada popüler hale getirmeyi başardı.



