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CZN Burak Fatih Terim eleştirilerine tepki gösterdi! Duruşu tepki çekmişti

14.12.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CZN Burak olarak tanınan fenomen işletmeci Muhammed Burak Özdemir, Dünya Kupası için Katar'a giden Fatih Terim ve ailesini kendi restoranında ağırladı. Fatih Terim ve ailesini çiçeklerle karşılayan CZN Burak'ın ellerini önünde bağlayarak yürümesi ise tepki çekti. Gelen tepkilerin ardından CZN Burak açıklama yaptı.

Aylık gelir açıklamasıyla günlerce konuşulan CZN Burak lakaplı fenomen işletmeci, bu kez Dünya Kupası nedeniyle Katar'a giden Türk futbolunun en önemli teknik direktörlerinden Fatih Terim'i karşılamasıyla gündem oldu.

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Ellerini önüne bağlamasından dolayı tepkilerin odağı olan CZN Burak, gelen eleştirilere ise sessiz kalmadı.

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FATİH TERİM'İ KARŞILAMA ŞEKLİ TEPKİ ÇEKTİ

Katar'ın başkenti Doha'ya restoran açan CZN Burak, son olarak Fatih Terim ve ailesini ağırladı. Terim ailesini çiçek buketleriyle karşılayan ve Terim'in yanında saygıdan ellerini önünde bağlayan sosyal medya fenomeni, eleştirilerin odağı oldu.

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''YETER ARTIK''

CZN Burak'ın paylaştığı görüntülerde saygıdan ellerini önüne bağlaması dikkat çekti. Sosyal medyada yapılan yorumların üzerine CZN Burak konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu: ''Rica ediyorum kötü yorumlarınızı kendinize saklayın. Yeter artık bi bitmedi bazılarının içinde art niyet. Benden yaşça büyük saygı duyduğum bir insan ziyaretime gelmiş herkese gösterdiğim gibi kendisini de saygı ile karşıladım.''

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