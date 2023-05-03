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CZN Burak Instagram'da sadece kendinde olan özelliği paylaştı! "Instagram yetkilileri rica etti"

03.05.2023 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni CZN Burak gerçek adıyla Burak Özdemir, sosyal medyada milyonlara ulaşan bir kitleye sahip. Şef CZN Burak'ın kendine ait restoran zinciri bulunuyor. Burak Özdemir, Instagram'da sadece kendi hesabında olan bir özelliği kullanmaya başladı.

CZN Burak Instagram'da sadece kendinde olan özelliği paylaştı! "Instagram yetkilileri rica etti"

CZN Burak isimli fenomen Burak Özdemir, gülümseyerek yemek yaptığı videoları sosyal medya hesaplarında paylaşarak fenomen haline geldi. Videolarını milyonların izlediği CZN Burak aynı zamanda birçok şubesi olan bir restorana sahip. Instagram'da sohbet yayın kanalı açan CZN Burak bu özelliğin sadece kendinde olduğunu ve yakında Türkiye'de olacağını ifade etti.

Burak Özdemir, Taksim, Aksaray, Etiler ve yurt dışında Dubai ve Tacikistan'da olmak üzere beş şubesi bulunan bir restorana sahip.

czn burak özdemir

Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü olmuştur.

burak özdemir czn

CZN Burak ismiyle sosyal medya hesapları bulunan Burak Özdemir'in TikTok'ta 70,8 milyon, Instagram'da 48,1 milyon takipçisi ve YouTube'da 10,1 milyon abonesi bulunuyor.

BU ÖZELLİK SADECE KENDİNDE VAR!

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken CZN Burak milyonlarca takipçisi bulunan Instagram hesabında yeni bir özellik yayınladı.

czn burakk

Sohbet yayın kanalı açan CZN Burak, sadece gruba katılan takipçilerinin görebileceği mesaj ve gönderiler yayınlıyor.

Şimdiden yüz binlerce üyenin katıldığı kanalda CZN Burak şu sözlere yer verdi;

"Instagram'dan yeni özellik tek bende var."

"Instagram yetkilileri rica etti. Ve test yayınındayız şu an."

"İnşallah bu özellik yakın zamanda ülkemizde de olacak."

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Yayın kanalında takipçilerine özel paylaşımlar yapan CZN Burak, 2015'den bir pozunu da paylaştı.

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