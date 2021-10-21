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  4. D-100 Karayolu'nda korkutan kaza! Araç hurdaya döndü

D-100 Karayolu'nda korkutan kaza! Araç hurdaya döndü

21.10.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul D-100 Karayolu'nda ilerleyen otomobil, kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak durabilen araçta bulunan 4 kişiden 1'i kazadan yaralı şekilde kurtulabildi.

D-100 Karayolu'nda korkutan kaza! Araç hurdaya döndü

Kaza, saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu yan yol Avcılar mevkii Küçükçekmece istikameti yan yolda meydana geldi. Küçükçekmece yönüne giden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İSKİ Arıtma Tesisi önünde bariyerlere çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan 4 kişiden 1'i yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bir kişi ile savrulmanın etkisiyle çeşitli yerlerinden darbe alan 3 kişi kontrol amacıyla yakındaki hastanelere kaldırıldı.

OLAY YERİ KISMEN ULAŞIMA KAPATILDI

Kısmen ulaşıma kapanan yol aracın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece
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