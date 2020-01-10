Dağ 2 nerede çekildi? Dağ 2 filminin konusu, Dağ 2 oyuncu kadrosu

Dağ 2 nerede çekildi? Dağ 2 filminin konusu, Dağ 2 oyuncu kadrosunda kimler var? Televizyonda gösterilmesinin ardından izleyiciler Dağ 2 filmi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyor. Dağ 2, ilk Dağ filminden 6 yıl sonra çekildi. İlk film beklenilenden daha yüksek ilgi gördüğü için Dağ 2 filmi daha yüksek bir bütçeyle çekildi. Dağ 2 filmini Türk Silahlı Kuvvetleri, gerçek silah ve mühimmat vererek destekledi. Dağ 2 filmi başrolünde Ufuk Bayraktar, Çağlar Ertuğrul yer alıyor. İşte Dağ 2 filminin konusu, Dağ 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının cevapları…

DAĞ 2 FİLMİ KONUSU NE?

Teröristlerin elinden kurtulmayı başaran iki arkadaş Oğuz ve Bekir, 6 yıl sonra özel bir görev için Özel Kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne katılır. Timin özel görevi ise Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmaktır. Ancak bu sefer düşman geçmişteki gibi bir tane değildir. MAK'ın karşısında bu acımasız coğrafyada birbiriyle çatışan birden fazla kuvvet vardır ve işler bu sefer hiç olmadığı kadar zordur.